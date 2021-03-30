Прогноз Вилелья-Мартинес/Гомес-Эррера — Джаннесси/Маркора (31.03.2021), ставки и коэффициенты

Вилелья-Мартинес/Гомес-Эррера — Джаннесси/Маркора. Прогноз, ставки на матч. Челленджер (31.03.21)

31-го марта 2021 года в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Вилелья-Мартинес/Гомес-Эррера , а противостоять в этом поединке будет Джаннесси/Маркора.



Судья теннисного матча Вилелья-Мартинес/Гомес-Эррера — Джаннесси/Маркора должен дать знак о старте игры в 12:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 31-го марта 2021 года, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Вилелья-Мартинес/Гомес-Эррера и Джаннесси/Маркора более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Вилелья-Мартинес/Гомес-Эррера имеет четыре победы, то Джаннесси/Маркора может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Вилелья-Мартинес/Гомес-Эррера — Джаннесси/Маркора:

Вилелья-Мартинес/Гомес-Эррера имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 31-го марта 2021 года нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Джаннесси/Маркора. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 12:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Вилелья-Мартинес/Гомес-Эррера имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Вилелья-Мартинес/Гомес-Эррера

В этом сезоне Вилелья-Мартинес/Гомес-Эррера имеет в своем активе уже большое количество сыгранных матчей, что однозначно говорит о том, что двенадцатая ракетка мира имеет хорошую форму, так как была возможность ее наиграть. Конечно, несмотря на великолепные результаты на предыдущих турнирах, на них не стоит обращать особое внимание, ведь на тех Челленджерах были оппоненты совершенно другого уровня, с которыми можно было легко брать досрочные победы. А так как этот турнир намного престижнее и здесь собрались лучшие ракетки мира, то и проявить себя не так просто. Вилелья-Мартинес/Гомес-Эррера может радоваться тому, что удалось преодолеть уже четыре этапа, но в последней встрече была очень тяжелая игра, так как первый сет был полностью провален, так что пришлось играть намного осторожнее. Вилелья-Мартинес/Гомес-Эррера еще имеет сложность с адаптацией к корту, так как ранее почти все сыгранные матчи проходили на другом покрытии.



Джаннесси/Маркора

На этом турнире Джаннесси/Маркора выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Джаннесси/Маркора снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Джаннесси/Маркора чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Джаннесси/Маркора уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Джаннесси/Маркора зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Вилелья-Мартинес/Гомес-Эррера — Джаннесси/Маркора. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Вилелья-Мартинес/Гомес-Эррера и Джаннесси/Маркора являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Вилелья-Мартинес/Гомес-Эррера — Джаннесси/Маркора (31-го марта 2021 года), ставки и коэффициенты

Вилелья-Мартинес/Гомес-Эррера

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Вилелья-Мартинес/Гомес-Эррера, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Вилелья-Мартинес/Гомес-Эррера уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Вилелья-Мартинес/Гомес-Эррера старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Вилелья-Мартинес/Гомес-Эррера, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Вилелья-Мартинес/Гомес-Эррера не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Вилелья-Мартинес/Гомес-Эррера все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Вилелья-Мартинес/Гомес-Эррера точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Джаннесси/Маркора

На этом турнире Джаннесси/Маркора играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Джаннесси/Маркора какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Джаннесси/Маркора уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Джаннесси/Маркора много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Джаннесси/Маркора сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Джаннесси/Маркора не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Вилелья-Мартинес/Гомес-Эррера — Джаннесси/Маркора Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Вилелья-Мартинес/Гомес-Эррера и Джаннесси/Маркора. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Вилелья-Мартинес/Гомес-Эррера и Джаннесси/Маркора встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Вилелья-Мартинес/Гомес-Эррера и Джаннесси/Маркора довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Вилелья-Мартинес/Гомес-Эррера и Джаннесси/Маркора подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Вилелья-Мартинес/Гомес-Эррера — Джаннесси/Маркора: в ожидании «эйсов»

Судя по количеству финалов и титулов, которые Вилелья-Мартинес/Гомес-Эррера имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Вилелья-Мартинес/Гомес-Эррера и Джаннесси/Маркора отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Джаннесси/Маркора в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Вилелья-Мартинес/Гомес-Эррера превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Джаннесси/Маркора сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Вилелья-Мартинес/Гомес-Эррера гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Вилелья-Мартинес/Гомес-Эррера — Джаннесси/Маркора. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Вилелья-Мартинес/Гомес-Эррера и Джаннесси/Маркора. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Вилелья-Мартинес/Гомес-Эррера и для Джаннесси/Маркора, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-382463-segodnya-match-karolin-dunleavi-sofi-chang-prognozy-i-stavki-ot-eksperta-30-03-21/