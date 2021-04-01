Дрю ван Олдерлайн — Хорхе Брайан Панта Эррерос: кто пройдет в следующий раунд?

Прогноз Дрю ван Олдерлайн — Хорхе Брайан Панта Эррерос (01 апреля), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Дрю ван Олдерлайн — Хорхе Брайан Панта Эррерос 01-го апреля 2021 года

01-го апреля 2021 года в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UTR Pro Tennis Series, в котором на корт выйдут Дрю ван Олдерлайн , а противостоять в этом поединке будет Хорхе Брайан Панта Эррерос.



Теннисное противостояние Дрю ван Олдерлайн — Хорхе Брайан Панта Эррерос пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 01-го апреля 2021 года. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 16:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Дрю ван Олдерлайн является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Дрю ван Олдерлайн — Хорхе Брайан Панта Эррерос. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 01-го апреля 2021 года осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Дрю ван Олдерлайн — Хорхе Брайан Панта Эррерос вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Дрю ван Олдерлайн и Хорхе Брайан Панта Эррерос не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 16:00 по МСК.

Дрю ван Олдерлайн

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Дрю ван Олдерлайн находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Дрю ван Олдерлайн является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Дрю ван Олдерлайн умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Дрю ван Олдерлайн обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Дрю ван Олдерлайн может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Хорхе Брайан Панта Эррерос

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Хорхе Брайан Панта Эррерос в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Хорхе Брайан Панта Эррерос уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Хорхе Брайан Панта Эррерос уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Хорхе Брайан Панта Эррерос обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

UTR Pro Tennis Series, Дрю ван Олдерлайн — Хорхе Брайан Панта Эррерос

Дрю ван Олдерлайн и Хорхе Брайан Панта Эррерос – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Дрю ван Олдерлайн — Хорхе Брайан Панта Эррерос (01-го апреля 2021 года), ставки и коэффициенты

Дрю ван Олдерлайн

На данный момент Дрю ван Олдерлайн занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Дрю ван Олдерлайн снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Дрю ван Олдерлайн не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Дрю ван Олдерлайн не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Хорхе Брайан Панта Эррерос

Хорхе Брайан Панта Эррерос лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Хорхе Брайан Панта Эррерос играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Хорхе Брайан Панта Эррерос начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Хорхе Брайан Панта Эррерос выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Хорхе Брайан Панта Эррерос сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Дрю ван Олдерлайн — Хорхе Брайан Панта Эррерос Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Дрю ван Олдерлайн и Хорхе Брайан Панта Эррерос. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Дрю ван Олдерлайн — Хорхе Брайан Панта Эррерос: кто пройдет в следующий раунд?

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Дрю ван Олдерлайн и Хорхе Брайан Панта Эррерос, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Дрю ван Олдерлайн сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Хорхе Брайан Панта Эррерос имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Дрю ван Олдерлайн – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Дрю ван Олдерлайн и Хорхе Брайан Панта Эррерос на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Дрю ван Олдерлайн — Хорхе Брайан Панта Эррерос. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Дрю ван Олдерлайн и Хорхе Брайан Панта Эррерос сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Дрю ван Олдерлайн, и Хорхе Брайан Панта Эррерос будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-383487-prognoz-na-match-aziz-dugaz-gilbert-soares-klir-dzhunior-01-04-21/