Прогноз Бахмуткина/Шалимова — Бранкаччо/Парк (06.04.2021), ставки и коэффициенты

Бахмуткина/Шалимова — Бранкаччо/Парк. Прогноз, ставки на матч. ITF (06.04.21)

06 апреля в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Бахмуткина/Шалимова , а противостоять в этом поединке будет Бранкаччо/Парк.



Бахмуткина/Шалимова сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 06 апреля придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Бранкаччо/Парк. По Москве данный поединок начнется в 15:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Бранкаччо/Парк, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Бахмуткина/Шалимова — Бранкаччо/Парк. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 06 апреля, ведь именно в этот день на корте встречаются Бахмуткина/Шалимова и Бранкаччо/Парк. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 15:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Бахмуткина/Шалимова имеет на своем счету три победы, Бранкаччо/Парк может похвастаться четырьмя.

Бахмуткина/Шалимова

Так как Бахмуткина/Шалимова выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Бахмуткина/Шалимова снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Бахмуткина/Шалимова, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Бахмуткина/Шалимова чем-то удивить, пока не ясно.



Бранкаччо/Парк

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Бранкаччо/Парк на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Бранкаччо/Парк демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Бранкаччо/Парк имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Бранкаччо/Парк намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Бранкаччо/Парк не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Бранкаччо/Парк будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Бранкаччо/Парк и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Бранкаччо/Парк умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч Бахмуткина/Шалимова — Бранкаччо/Парк

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Бахмуткина/Шалимова и Бранкаччо/Парк впервые будут встречаться между собой. Если Бахмуткина/Шалимова уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Бранкаччо/Парк пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Бахмуткина/Шалимова демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Бахмуткина/Шалимова – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Бахмуткина/Шалимова — Бранкаччо/Парк. Прогноз, ставки на матч(06.04.21)

Бахмуткина/Шалимова

К данному турниру Бахмуткина/Шалимова подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Бахмуткина/Шалимова находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Бахмуткина/Шалимова не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Бахмуткина/Шалимова старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Бахмуткина/Шалимова демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Бранкаччо/Парк

Этот сезон Бранкаччо/Парк проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Бранкаччо/Парк снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Бранкаччо/Парк слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Бранкаччо/Парк допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Бахмуткина/Шалимова — Бранкаччо/Парк Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Бахмуткина/Шалимова и Бранкаччо/Парк. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Бахмуткина/Шалимова и Бранкаччо/Парк встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Бахмуткина/Шалимова и Бранкаччо/Парк довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Бахмуткина/Шалимова и Бранкаччо/Парк подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Бахмуткина/Шалимова — Бранкаччо/Парк: снова ждем результативной игры

Бахмуткина/Шалимова и Бранкаччо/Парк которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Бахмуткина/Шалимова имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Бранкаччо/Парк хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Бахмуткина/Шалимова. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Бранкаччо/Парк умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Бахмуткина/Шалимова довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Бранкаччо/Парк вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Бахмуткина/Шалимова.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бахмуткина/Шалимова — Бранкаччо/Парк. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Бахмуткина/Шалимова и Бранкаччо/Парк букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Бахмуткина/Шалимова и Бранкаччо/Парк проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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