Марк Трякшин — Федерико Бертуччиоли: порядок побьёт класс

Прогноз Марк Трякшин — Федерико Бертуччиоли (08-го апреля 2021 года), ставки и коэффициенты

Марк Трякшин — Федерико Бертуччиоли (08 апреля), ставки и коэффициенты

08 апреля в 07:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Марк Трякшин , а противостоять в этом поединке будет Федерико Бертуччиоли.



Буквально несколько дней назад Марк Трякшин и Федерико Бертуччиоли играли свои матчи, а теперь уже 08 апреля им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 07:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Марк Трякшин имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



Марк Трякшин — Федерико Бертуччиоли. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 08 апреля, ведь именно в этот день на корте встречаются Марк Трякшин и Федерико Бертуччиоли. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 07:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Марк Трякшин имеет на своем счету три победы, Федерико Бертуччиоли может похвастаться четырьмя.

Марк Трякшин

Пока Марк Трякшин не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Марк Трякшин находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Марк Трякшин будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Марк Трякшин довольно неплохо играет на данном покрытии.



Федерико Бертуччиоли

На этом турнире Федерико Бертуччиоли выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Федерико Бертуччиоли снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Федерико Бертуччиоли чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Федерико Бертуччиоли уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Федерико Бертуччиоли зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Прогноз на матч Марк Трякшин — Федерико Бертуччиоли

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Марк Трякшин и Федерико Бертуччиоли являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Марк Трякшин — Федерико Бертуччиоли (08 апреля), ставки и коэффициенты

Марк Трякшин

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Марк Трякшин, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Марк Трякшин уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Марк Трякшин старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Марк Трякшин, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Марк Трякшин не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Марк Трякшин все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Марк Трякшин точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Федерико Бертуччиоли

Несмотря на свой молодой возраст, Федерико Бертуччиоли демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Федерико Бертуччиоли уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Федерико Бертуччиоли станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Федерико Бертуччиоли, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Федерико Бертуччиоли умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Федерико Бертуччиоли имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Марк Трякшин — Федерико Бертуччиоли Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Марк Трякшин и Федерико Бертуччиоли. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Марк Трякшин — Федерико Бертуччиоли: порядок побьёт класс

Марк Трякшин и Федерико Бертуччиоли которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Марк Трякшин имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Федерико Бертуччиоли хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Марк Трякшин. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Федерико Бертуччиоли умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Марк Трякшин довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Федерико Бертуччиоли вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Марк Трякшин.

СЕГОДНЯ МАТЧ Марк Трякшин — Федерико Бертуччиоли. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Марк Трякшин и Федерико Бертуччиоли букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Марк Трякшин и Федерико Бертуччиоли проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat1-387436-prognozy-i-stavki-na-match-darderizukas-aboyankarraro-08-04-21/