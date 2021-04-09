Саутерн Пенинсула Шаркс (жен) — Маккиннон Кугарс (жен): единоборств будет много, набранных очков — нет

Прогноз Саутерн Пенинсула Шаркс (жен) — Маккиннон Кугарс (жен) (10.04.2021), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Саутерн Пенинсула Шаркс (жен) — Маккиннон Кугарс (жен) 10 апреля

10 апреля в 10:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Австралии, в котором на своей площадке местный клуб Саутерн Пенинсула Шаркс (жен) примет соперника по национальному первенству Маккиннон Кугарс (жен).



Несмотря на то, что баскетбольный матч Саутерн Пенинсула Шаркс (жен) – Маккиннон Кугарс (жен) запланирован только на 10 апреля, букмекеры уже начали делать прием ставок. Предматчевую ставку можно будет сделать вплоть до 10:00 по Москве. В последние годы команды между собой не играли, так как их последняя личная встреча была еще восемь лет назад. Согласно статистике данного противостояния, больше побед в ней имеют хозяева нынешнего поединка.



Саутерн Пенинсула Шаркс (жен) — Маккиннон Кугарс (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Баскетбольный поединок Саутерн Пенинсула Шаркс (жен) — Маккиннон Кугарс (жен) состоится 10 апреля в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 10:00 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб Саутерн Пенинсула Шаркс (жен), выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

Саутерн Пенинсула Шаркс (жен)

В этом сезоне баскетбольный клуб Саутерн Пенинсула Шаркс (жен) уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Саутерн Пенинсула Шаркс (жен) одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Саутерн Пенинсула Шаркс (жен) лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Саутерн Пенинсула Шаркс (жен) нет более травмированных игроков основы.



Маккиннон Кугарс (жен)

Перед стартом данного сезона в баскетбольный клуб Маккиннон Кугарс (жен) пришел новый тренер, которому руководство поставило задачу построить новую команду, активно используя молодых игроков. Но, несмотря на то, что в составе гостей перестройка еще не завершилась, они показывают неплохие результаты, ведь сейчас занимают восьмое место и имеют хорошие шансы попасть в плей-офф. Самое важное, что с новым наставником баскетболисты начали демонстрировать характер, ведь в последнем матче в один момент отставание достигало даже девятнадцати очков, но все же игроки БК Маккиннон Кугарс (жен) сумели переломить ход встречи и одержать победу с минимальным отрывом. На выезде команда играет с большим уклоном на оборону, так что меньше набирает очков, но все равно победы в гостях случаются довольно часто. В этом матче тренер не сможет рассчитывать на троих баскетболистов основы.

Прогноз на матч Саутерн Пенинсула Шаркс (жен) — Маккиннон Кугарс (жен)

Новый тур баскетбольного турнира начнет поединок Саутерн Пенинсула Шаркс (жен) — Маккиннон Кугарс (жен), который организаторы собираются провести 10 апреля. По московскому времени начало данной игры будет в 10:00. Команды отлично знают друг друга, ведь каждый год проводят как минимум две встречи между собой. В этом сезоне они еще не встречались, а в прошлом дважды сильнее был баскетбольный клуб Саутерн Пенинсула Шаркс (жен).



Саутерн Пенинсула Шаркс (жен) — Маккиннон Кугарс (жен) (10 апреля), ставки и коэффициенты

Саутерн Пенинсула Шаркс (жен)

В этом сезоне баскетбольный клуб Саутерн Пенинсула Шаркс (жен) и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Саутерн Пенинсула Шаркс (жен) играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Маккиннон Кугарс (жен)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Маккиннон Кугарс (жен) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Маккиннон Кугарс (жен) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Маккиннон Кугарс (жен) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Саутерн Пенинсула Шаркс (жен) — Маккиннон Кугарс (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 10 апреля, и в его рамках состоится поединок Саутерн Пенинсула Шаркс (жен) — Маккиннон Кугарс (жен). За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 10:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Саутерн Пенинсула Шаркс (жен) — Маккиннон Кугарс (жен): единоборств будет много, набранных очков — нет

Баскетбольный клуб Саутерн Пенинсула Шаркс (жен) очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Саутерн Пенинсула Шаркс (жен) очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Маккиннон Кугарс (жен) полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Маккиннон Кугарс (жен) может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Маккиннон Кугарс (жен) выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Саутерн Пенинсула Шаркс (жен) — Маккиннон Кугарс (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Саутерн Пенинсула Шаркс (жен) просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Саутерн Пенинсула Шаркс (жен) совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Саутерн Пенинсула Шаркс (жен) выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Маккиннон Кугарс (жен) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Маккиннон Кугарс (жен) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Маккиннон Кугарс (жен) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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