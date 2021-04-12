Прогноз Буканерос де ла Гуайра — Льянерос де Гуарико (12.04.2021), ставки и коэффициенты

Буканерос де ла Гуайра — Льянерос де Гуарико. Прогноз, ставки на матч. Чемпионат Венесуэлы (12.04.21)

12-го апреля 2021 года в 23:45 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Венесуэлы, в котором на своей площадке местный клуб Буканерос де ла Гуайра примет соперника по национальному первенству Льянерос де Гуарико.



Можно не сомневаться, что баскетбольная встреча Буканерос де ла Гуайра – Льянерос де Гуарико вызовет такой большой интерес у зрителей, что в 23:45 по МСК ее смотреть будут все поклонники этого вида спорта. Поединок состоится 12-го апреля 2021 года и откроет очередной тур чемпионата. Более полугода командам не приходилось встречаться на одной арене, а за такой небольшой срок в клубах много что изменилось. Что касается последней игры, то в ней со счетом 94-92 выиграл БК Льянерос де Гуарико.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Буканерос де ла Гуайра — Льянерос де Гуарико:

На 12-го апреля 2021 года в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч Буканерос де ла Гуайра — Льянерос де Гуарико. Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 23:45 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб Буканерос де ла Гуайра, одержав семь побед.

Буканерос де ла Гуайра

После серии из девяти поражений подряд главного тренера баскетбольного клуба Буканерос де ла Гуайра уволили, а возглавил команду новый специалист, ранее работавший с другими представителями этого чемпионата. Новый наставник сразу же сумел найти подход к игрокам и мотивировать их, так что под его руководством хозяева выиграли уже три матча подряд. Это позволило баскетбольному клубу Буканерос де ла Гуайра подняться с предпоследней строчки на двенадцатое место, причем появились хоть теоретические шансы побороться за зону плей-офф. У команды пока еще хватает проблем в обороне, но новый тренер начал работать с улучшения атаки, так что в каждом своем матче Буканерос де ла Гуайра старается максимально поднять темп, чтобы вымотать баскетболистов соперника быстрой игрой. Среди травмированных баскетболистов хозяев нет ключевых игроков за исключением легкого нападающего.



Льянерос де Гуарико

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Льянерос де Гуарико потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Льянерос де Гуарико сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Льянерос де Гуарико не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

Прогноз на матч Буканерос де ла Гуайра — Льянерос де Гуарико

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Буканерос де ла Гуайра — Льянерос де Гуарико, несмотря на то, что он должен пройти только 12-го апреля 2021 года. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 23:45 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Буканерос де ла Гуайра одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Буканерос де ла Гуайра — Льянерос де Гуарико (12-го апреля 2021 года), ставки и коэффициенты

Буканерос де ла Гуайра

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Буканерос де ла Гуайра наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Буканерос де ла Гуайра сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Буканерос де ла Гуайра всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Буканерос де ла Гуайра бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Льянерос де Гуарико

В прошлом месяце баскетбольный клуб Льянерос де Гуарико играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Льянерос де Гуарико надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Буканерос де ла Гуайра — Льянерос де Гуарико Прогнозы от БК «БалтБет»

На 12-го апреля 2021 года можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Буканерос де ла Гуайра — Льянерос де Гуарико, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 23:45 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Буканерос де ла Гуайра — Льянерос де Гуарико: команды сделают акцент на атаку

Баскетбольный клуб Буканерос де ла Гуайра очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Буканерос де ла Гуайра очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Льянерос де Гуарико полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Льянерос де Гуарико может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Льянерос де Гуарико выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Буканерос де ла Гуайра — Льянерос де Гуарико. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Буканерос де ла Гуайра лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Буканерос де ла Гуайра гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Буканерос де ла Гуайра все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

Три года назад у баскетбольного клуба Льянерос де Гуарико сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Льянерос де Гуарико идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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