Борисюк/Леоненко — Пауль/Стеинеггер. Прогноз, ставки на матч(15.04.21)

Прогноз Борисюк/Леоненко — Пауль/Стеинеггер (15 апреля), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Борисюк/Леоненко — Пауль/Стеинеггер 15 апреля

15 апреля в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Борисюк/Леоненко , а противостоять в этом поединке будет Пауль/Стеинеггер.



Так как Борисюк/Леоненко в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Пауль/Стеинеггер, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 15 апреля. Но, доказать обратное Борисюк/Леоненко все же сможет в 15:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Борисюк/Леоненко — Пауль/Стеинеггер. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

15 апреля пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Борисюк/Леоненко — Пауль/Стеинеггер. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 15:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Пауль/Стеинеггер, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Пауль/Стеинеггер выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Борисюк/Леоненко

На данный момент Борисюк/Леоненко является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Борисюк/Леоненко однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Борисюк/Леоненко демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Борисюк/Леоненко хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Борисюк/Леоненко часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Пауль/Стеинеггер

На этом турнире Пауль/Стеинеггер играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Пауль/Стеинеггер все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Пауль/Стеинеггер не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Пауль/Стеинеггер уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Пауль/Стеинеггер на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Пауль/Стеинеггер пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

ITF, Борисюк/Леоненко — Пауль/Стеинеггер

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Борисюк/Леоненко и Пауль/Стеинеггер. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Борисюк/Леоненко и Пауль/Стеинеггер продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Борисюк/Леоненко — Пауль/Стеинеггер. Прогноз, ставки на матч(15.04.21)

Борисюк/Леоненко

После того, как в 2016 году было выиграно сразу четыре титула, из которых три как раз на харде, все ожидали, что прошлый сезон Борисюк/Леоненко проведет как минимум не хуже, но он получился довольно слабым, так как не было ни одной победы на серьезном турнире. И матчей было сыграно намного меньше, да и результаты в них были хуже, так что пришлось опуститься с пятого места в рейтинге на 26-ю строчку в мировом теннисе. В межсезонье были упорные тренировки, так что есть надежда, что Борисюк/Леоненко в этом сезоне продемонстрирует более привычный уровень тенниса и ввяжется в борьбу за престижные трофеи. Тем более, что Борисюк/Леоненко больше всего любит играть как раз в залах на твердом покрытии, так как этот турнир может стать трамплином для новых успехов. Несмотря на молодой возраст, Борисюк/Леоненко уже обладает хорошим опытом в профессиональном теннисе, а также может продемонстрировать немалый арсенал технических навыков.

Пауль/Стеинеггер

Этот сезон Пауль/Стеинеггер проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Пауль/Стеинеггер снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Пауль/Стеинеггер слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Пауль/Стеинеггер допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Борисюк/Леоненко — Пауль/Стеинеггер Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Борисюк/Леоненко и Пауль/Стеинеггер, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Борисюк/Леоненко и Пауль/Стеинеггер играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Борисюк/Леоненко, и Пауль/Стеинеггер неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Борисюк/Леоненко — Пауль/Стеинеггер: андердог способен удивить фаворита

Борисюк/Леоненко и Пауль/Стеинеггер которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Борисюк/Леоненко имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Пауль/Стеинеггер хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Борисюк/Леоненко. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Пауль/Стеинеггер умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Борисюк/Леоненко довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Пауль/Стеинеггер вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Борисюк/Леоненко.

СЕГОДНЯ МАТЧ Борисюк/Леоненко — Пауль/Стеинеггер. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Борисюк/Леоненко и Пауль/Стеинеггер.



http://evolvegame.ru/cat4-391844-segodnya-match-kitay-kung-yuzhnaya-koreya-kung-prognozy-i-stavki-ot-eksperta-15-04-21/