Хосе Франсиско Видал Асорин — Антонио Кампо: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Прогноз Хосе Франсиско Видал Асорин — Антонио Кампо (16.04.2021), ставки и коэффициенты

Хосе Франсиско Видал Асорин — Антонио Кампо (16-го апреля 2021 года), ставки и коэффициенты

16-го апреля 2021 года в 09:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Хосе Франсиско Видал Асорин , а противостоять в этом поединке будет Антонио Кампо.



В 09:30 по московскому времени поклонники большого тенниса будут внимательно следить за тем, как на корте будут противостоять Хосе Франсиско Видал Асорин и Антонио Кампо. Тем кто, хочет посмотреть на игру, которая пройдет 16-го апреля 2021 года, вживую, еще можно купить билеты, так как еще есть свободные места на трибунах. Между ведущими мировыми ракетками за всю историю было лишь четыре встречи, причем в них было по две победы у каждого соперника.



Хосе Франсиско Видал Асорин — Антонио Кампо. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 16-го апреля 2021 года встречаются Хосе Франсиско Видал Асорин и Антонио Кампо. Начало поединка запланировано на 09:30 по МСК. Хосе Франсиско Видал Асорин является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Хосе Франсиско Видал Асорин

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Хосе Франсиско Видал Асорин находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Хосе Франсиско Видал Асорин является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Хосе Франсиско Видал Асорин умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Хосе Франсиско Видал Асорин обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Хосе Франсиско Видал Асорин может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Антонио Кампо

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Антонио Кампо теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Антонио Кампо имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Антонио Кампо испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Антонио Кампо выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Антонио Кампо занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

ITF, Хосе Франсиско Видал Асорин — Антонио Кампо

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Хосе Франсиско Видал Асорин и Антонио Кампо впервые будут встречаться между собой. Если Хосе Франсиско Видал Асорин уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Антонио Кампо пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Хосе Франсиско Видал Асорин демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Хосе Франсиско Видал Асорин – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Хосе Франсиско Видал Асорин — Антонио Кампо (16-го апреля 2021 года), ставки и коэффициенты

Хосе Франсиско Видал Асорин

К данному турниру Хосе Франсиско Видал Асорин подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Хосе Франсиско Видал Асорин находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Хосе Франсиско Видал Асорин не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Хосе Франсиско Видал Асорин старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Хосе Франсиско Видал Асорин демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Антонио Кампо

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Антонио Кампо все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Антонио Кампо сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Антонио Кампо все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Антонио Кампо предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Хосе Франсиско Видал Асорин — Антонио Кампо Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Хосе Франсиско Видал Асорин и Антонио Кампо. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Хосе Франсиско Видал Асорин — Антонио Кампо: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Хосе Франсиско Видал Асорин и Антонио Кампо которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Хосе Франсиско Видал Асорин имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Антонио Кампо хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Хосе Франсиско Видал Асорин. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Антонио Кампо умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Хосе Франсиско Видал Асорин довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Антонио Кампо вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Хосе Франсиско Видал Асорин.

СЕГОДНЯ МАТЧ Хосе Франсиско Видал Асорин — Антонио Кампо. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Хосе Франсиско Видал Асорин и Антонио Кампо сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Хосе Франсиско Видал Асорин, и Антонио Кампо будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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