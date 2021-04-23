Прогноз Маркондес/Соарес Клир Джуниор — Бергеви/Мридха (23 апреля), ставки и коэффициенты

Маркондес/Соарес Клир Джуниор — Бергеви/Мридха. Прогноз, ставки на матч. ITF (23.04.21)

23-го апреля 2021 года в 15:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Маркондес/Соарес Клир Джуниор , а противостоять в этом поединке будет Бергеви/Мридха.



Судья теннисного матча Маркондес/Соарес Клир Джуниор — Бергеви/Мридха должен дать знак о старте игры в 15:30 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 23-го апреля 2021 года, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Маркондес/Соарес Клир Джуниор и Бергеви/Мридха более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Маркондес/Соарес Клир Джуниор имеет четыре победы, то Бергеви/Мридха может похвастаться лишь двумя победами.



Маркондес/Соарес Клир Джуниор — Бергеви/Мридха. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 23-го апреля 2021 года осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Маркондес/Соарес Клир Джуниор — Бергеви/Мридха вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Маркондес/Соарес Клир Джуниор и Бергеви/Мридха не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 15:30 по МСК.

Маркондес/Соарес Клир Джуниор

Так как Маркондес/Соарес Клир Джуниор выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Маркондес/Соарес Клир Джуниор снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Маркондес/Соарес Клир Джуниор, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Маркондес/Соарес Клир Джуниор чем-то удивить, пока не ясно.



Бергеви/Мридха

На этом турнире Бергеви/Мридха выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Бергеви/Мридха снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Бергеви/Мридха чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Бергеви/Мридха уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Бергеви/Мридха зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Маркондес/Соарес Клир Джуниор — Бергеви/Мридха. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Длительное время Маркондес/Соарес Клир Джуниор и Бергеви/Мридха не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Маркондес/Соарес Клир Джуниор и Бергеви/Мридха. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Прогноз и ставка на матч Маркондес/Соарес Клир Джуниор — Бергеви/Мридха 23-го апреля 2021 года

Маркондес/Соарес Клир Джуниор

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Маркондес/Соарес Клир Джуниор выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Маркондес/Соарес Клир Джуниор всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Маркондес/Соарес Клир Джуниор уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Маркондес/Соарес Клир Джуниор занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Маркондес/Соарес Клир Джуниор больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Маркондес/Соарес Клир Джуниор имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Бергеви/Мридха

На этом турнире Бергеви/Мридха играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Бергеви/Мридха какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Бергеви/Мридха уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Бергеви/Мридха много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Бергеви/Мридха сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Бергеви/Мридха не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Маркондес/Соарес Клир Джуниор — Бергеви/Мридха Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Маркондес/Соарес Клир Джуниор и Бергеви/Мридха аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Маркондес/Соарес Клир Джуниор и Бергеви/Мридха обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Маркондес/Соарес Клир Джуниор и Бергеви/Мридха постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Маркондес/Соарес Клир Джуниор — Бергеви/Мридха: кто пройдет в следующий раунд?

Маркондес/Соарес Клир Джуниор и Бергеви/Мридха которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Маркондес/Соарес Клир Джуниор имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Бергеви/Мридха хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Маркондес/Соарес Клир Джуниор. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Бергеви/Мридха умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Маркондес/Соарес Клир Джуниор довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Бергеви/Мридха вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Маркондес/Соарес Клир Джуниор.

СЕГОДНЯ МАТЧ Маркондес/Соарес Клир Джуниор — Бергеви/Мридха. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Маркондес/Соарес Клир Джуниор и Бергеви/Мридха, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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