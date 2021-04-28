Прогноз Глеб Бакланов — Эдуард Бескостый (28-го апреля 2021 года), ставки и коэффициенты

Глеб Бакланов — Эдуард Бескостый. Прогноз, ставки на матч. Daily Premier Tour (28.04.21)

28.04.2021 в 01:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Daily Premier Tour, в котором на корт выйдут Глеб Бакланов , а противостоять в этом поединке будет Эдуард Бескостый.



Так как теннисный поединок Глеб Бакланов — Эдуард Бескостый пройдет уже 28.04.2021, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 01:00 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Глеб Бакланов на тот момент намного сильнее, нежели Эдуард Бескостый.



Глеб Бакланов — Эдуард Бескостый. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

28.04.2021 пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Глеб Бакланов — Эдуард Бескостый. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 01:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Эдуард Бескостый, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Эдуард Бескостый выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Глеб Бакланов

На данный момент Глеб Бакланов является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Глеб Бакланов поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Глеб Бакланов пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Глеб Бакланов слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Глеб Бакланов будет более тщательно готовиться к поединку.



Эдуард Бескостый

На этом турнире Эдуард Бескостый играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Эдуард Бескостый все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Эдуард Бескостый не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Эдуард Бескостый уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Эдуард Бескостый на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Эдуард Бескостый пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Глеб Бакланов — Эдуард Бескостый. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

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Глеб Бакланов — Эдуард Бескостый (28.04.2021), ставки и коэффициенты

Глеб Бакланов

На данный момент Глеб Бакланов занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Глеб Бакланов снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Глеб Бакланов не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Глеб Бакланов не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Эдуард Бескостый

Эдуард Бескостый лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Эдуард Бескостый играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Эдуард Бескостый начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Эдуард Бескостый выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Эдуард Бескостый сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Глеб Бакланов — Эдуард Бескостый Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Глеб Бакланов и Эдуард Бескостый аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Глеб Бакланов и Эдуард Бескостый обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Глеб Бакланов и Эдуард Бескостый постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Глеб Бакланов — Эдуард Бескостый: кто пройдет в следующий раунд?

Глеб Бакланов и Эдуард Бескостый которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Глеб Бакланов имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Эдуард Бескостый хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Глеб Бакланов. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Эдуард Бескостый умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Глеб Бакланов довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Эдуард Бескостый вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Глеб Бакланов.

СЕГОДНЯ МАТЧ Глеб Бакланов — Эдуард Бескостый. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Глеб Бакланов и Эдуард Бескостый сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Глеб Бакланов, и Эдуард Бескостый будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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