Римпеи Каваками — Мариано Навоне. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (28.04.21)

Прогноз Римпеи Каваками — Мариано Навоне (28 апреля), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Римпеи Каваками — Мариано Навоне 28 апреля

28 апреля в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Римпеи Каваками , а противостоять в этом поединке будет Мариано Навоне.



Судья теннисного матча Римпеи Каваками — Мариано Навоне должен дать знак о старте игры в 14:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 28 апреля, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Римпеи Каваками и Мариано Навоне более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Римпеи Каваками имеет четыре победы, то Мариано Навоне может похвастаться лишь двумя победами.



Римпеи Каваками — Мариано Навоне. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Римпеи Каваками имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 28 апреля нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Мариано Навоне. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 14:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Римпеи Каваками имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Римпеи Каваками

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Римпеи Каваками находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Римпеи Каваками является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Римпеи Каваками умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Римпеи Каваками обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Римпеи Каваками может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Мариано Навоне

Во взрослом туре Мариано Навоне проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Мариано Навоне пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Мариано Навоне предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Мариано Навоне еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

Прогноз на матч Римпеи Каваками — Мариано Навоне

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Римпеи Каваками и Мариано Навоне впервые будут встречаться между собой. Если Римпеи Каваками уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Мариано Навоне пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Римпеи Каваками демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Римпеи Каваками – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Римпеи Каваками — Мариано Навоне. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (28.04.21)

Римпеи Каваками

Несмотря на внушительный возраст, Римпеи Каваками демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Римпеи Каваками гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Римпеи Каваками обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Римпеи Каваками снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Римпеи Каваками может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Мариано Навоне

Несмотря на свой молодой возраст, Мариано Навоне демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Мариано Навоне уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Мариано Навоне станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Мариано Навоне, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Мариано Навоне умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Мариано Навоне имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Римпеи Каваками — Мариано Навоне Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Римпеи Каваками и Мариано Навоне. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Римпеи Каваками и Мариано Навоне встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Римпеи Каваками и Мариано Навоне довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Римпеи Каваками и Мариано Навоне подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Римпеи Каваками — Мариано Навоне: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Судя по количеству финалов и титулов, которые Римпеи Каваками имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Римпеи Каваками и Мариано Навоне отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Мариано Навоне в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Римпеи Каваками превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Мариано Навоне сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Римпеи Каваками гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Римпеи Каваками — Мариано Навоне. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Римпеи Каваками и Мариано Навоне сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Римпеи Каваками, и Мариано Навоне будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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