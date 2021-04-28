Прогноз Эстудиантес де Ла Плата — Социал и Депортиво Пресиденте Деркуи (29-го апреля), ставки и коэффициенты

Эстудиантес де Ла Плата — Социал и Депортиво Пресиденте Деркуи. Прогноз, ставки на матч. Чемпионат Аргентины (29.04.21)

29 апреля в 00:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Аргентины, в котором на своей площадке местный клуб Эстудиантес де Ла Плата примет соперника по национальному первенству Социал и Депортиво Пресиденте Деркуи.



Несмотря на то, что баскетбольный матч Эстудиантес де Ла Плата – Социал и Депортиво Пресиденте Деркуи запланирован только на 29 апреля, букмекеры уже начали делать прием ставок. Предматчевую ставку можно будет сделать вплоть до 00:00 по Москве. В последние годы команды между собой не играли, так как их последняя личная встреча была еще восемь лет назад. Согласно статистике данного противостояния, больше побед в ней имеют хозяева нынешнего поединка.



Эстудиантес де Ла Плата — Социал и Депортиво Пресиденте Деркуи. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На 29 апреля в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч Эстудиантес де Ла Плата — Социал и Депортиво Пресиденте Деркуи. Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 00:00 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб Эстудиантес де Ла Плата, одержав семь побед.

Эстудиантес де Ла Плата

После серии из девяти поражений подряд главного тренера баскетбольного клуба Эстудиантес де Ла Плата уволили, а возглавил команду новый специалист, ранее работавший с другими представителями этого чемпионата. Новый наставник сразу же сумел найти подход к игрокам и мотивировать их, так что под его руководством хозяева выиграли уже три матча подряд. Это позволило баскетбольному клубу Эстудиантес де Ла Плата подняться с предпоследней строчки на двенадцатое место, причем появились хоть теоретические шансы побороться за зону плей-офф. У команды пока еще хватает проблем в обороне, но новый тренер начал работать с улучшения атаки, так что в каждом своем матче Эстудиантес де Ла Плата старается максимально поднять темп, чтобы вымотать баскетболистов соперника быстрой игрой. Среди травмированных баскетболистов хозяев нет ключевых игроков за исключением легкого нападающего.



Социал и Депортиво Пресиденте Деркуи

Перед стартом данного сезона в баскетбольный клуб Социал и Депортиво Пресиденте Деркуи пришел новый тренер, которому руководство поставило задачу построить новую команду, активно используя молодых игроков. Но, несмотря на то, что в составе гостей перестройка еще не завершилась, они показывают неплохие результаты, ведь сейчас занимают восьмое место и имеют хорошие шансы попасть в плей-офф. Самое важное, что с новым наставником баскетболисты начали демонстрировать характер, ведь в последнем матче в один момент отставание достигало даже девятнадцати очков, но все же игроки БК Социал и Депортиво Пресиденте Деркуи сумели переломить ход встречи и одержать победу с минимальным отрывом. На выезде команда играет с большим уклоном на оборону, так что меньше набирает очков, но все равно победы в гостях случаются довольно часто. В этом матче тренер не сможет рассчитывать на троих баскетболистов основы.

Эстудиантес де Ла Плата — Социал и Депортиво Пресиденте Деркуи. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

На 29 апреля в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Эстудиантес де Ла Плата — Социал и Депортиво Пресиденте Деркуи. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 00:00 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Эстудиантес де Ла Плата дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Социал и Депортиво Пресиденте Деркуи удалось одержать победу у себя дома.



Эстудиантес де Ла Плата — Социал и Депортиво Пресиденте Деркуи. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (29.04.21)

Эстудиантес де Ла Плата

В этом сезоне баскетбольный клуб Эстудиантес де Ла Плата и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Эстудиантес де Ла Плата играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Социал и Депортиво Пресиденте Деркуи

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Социал и Депортиво Пресиденте Деркуи становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Социал и Депортиво Пресиденте Деркуи уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Социал и Депортиво Пресиденте Деркуи сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Эстудиантес де Ла Плата — Социал и Депортиво Пресиденте Деркуи Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Эстудиантес де Ла Плата — Социал и Депортиво Пресиденте Деркуи, который должен пройти 29 апреля в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 00:00 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Эстудиантес де Ла Плата в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Эстудиантес де Ла Плата — Социал и Депортиво Пресиденте Деркуи: команды сделают акцент на атаку

Баскетбольный клуб Эстудиантес де Ла Плата очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Эстудиантес де Ла Плата очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Социал и Депортиво Пресиденте Деркуи полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Социал и Депортиво Пресиденте Деркуи может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Социал и Депортиво Пресиденте Деркуи выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Эстудиантес де Ла Плата — Социал и Депортиво Пресиденте Деркуи. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Эстудиантес де Ла Плата был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Эстудиантес де Ла Плата вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Эстудиантес де Ла Плата практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

Три года назад у баскетбольного клуба Социал и Депортиво Пресиденте Деркуи сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Социал и Депортиво Пресиденте Деркуи идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

http://evolvegame.ru/cat2-400177-prognoz-na-match-turkey-tbl-zhen-italy-tbl-zhen-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-29-04-21/