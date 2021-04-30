Прогноз Анастасия Павлюченкова — Мэдисон Киз (30.04.2021), ставки и коэффициенты

Анастасия Павлюченкова — Мэдисон Киз. Прогноз, ставки на матч. WTA (30.04.21)

30.04.2021 в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Анастасия Павлюченкова , а противостоять в этом поединке будет Мэдисон Киз.



Так как теннисный поединок Анастасия Павлюченкова — Мэдисон Киз пройдет уже 30.04.2021, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 12:00 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Анастасия Павлюченкова на тот момент намного сильнее, нежели Мэдисон Киз.



Анастасия Павлюченкова — Мэдисон Киз. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 12:00 по Москве Анастасия Павлюченкова выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Мэдисон Киз. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 30.04.2021. Анастасия Павлюченкова не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Анастасия Павлюченкова

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Анастасия Павлюченкова находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Анастасия Павлюченкова является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Анастасия Павлюченкова умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Анастасия Павлюченкова обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Анастасия Павлюченкова может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Мэдисон Киз

На этом турнире Мэдисон Киз выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Мэдисон Киз снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Мэдисон Киз чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Мэдисон Киз уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Мэдисон Киз зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

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Прогноз и ставка на матч Анастасия Павлюченкова — Мэдисон Киз 30.04.2021

Анастасия Павлюченкова

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Анастасия Павлюченкова выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Анастасия Павлюченкова всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Анастасия Павлюченкова уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Анастасия Павлюченкова занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Анастасия Павлюченкова больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Анастасия Павлюченкова имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Мэдисон Киз

Мэдисон Киз лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Мэдисон Киз играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Мэдисон Киз начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Мэдисон Киз выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Мэдисон Киз сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Анастасия Павлюченкова — Мэдисон Киз Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Анастасия Павлюченкова и Мэдисон Киз. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Анастасия Павлюченкова — Мэдисон Киз: порядок побьёт класс

Анастасия Павлюченкова и Мэдисон Киз которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Анастасия Павлюченкова имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Мэдисон Киз хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Анастасия Павлюченкова. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Мэдисон Киз умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Анастасия Павлюченкова довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Мэдисон Киз вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Анастасия Павлюченкова.

СЕГОДНЯ МАТЧ Анастасия Павлюченкова — Мэдисон Киз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Анастасия Павлюченкова и Мэдисон Киз.



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