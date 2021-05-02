Галатасарай (жен) — Несибе Айдын (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (03.05.21)

Прогноз Галатасарай (жен) — Несибе Айдын (жен) (03-го мая 2021 года), ставки и коэффициенты

Галатасарай (жен) — Несибе Айдын (жен) (03 мая), ставки и коэффициенты

03 мая в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Турции, в котором на своей площадке местный клуб Галатасарай (жен) примет соперника по национальному первенству Несибе Айдын (жен).



На этой неделе самым важным баскетбольным матчем станет противостояние клубов Галатасарай (жен) и Несибе Айдын (жен). Оно пройдет 03 мая, так что можно не сомневаться, что в 14:00 по Москве все поклонники данной игры будут внимательно следить за поединком. Очень редко бывает, чтобы в противостоянии данных команд была победа с большим отрывом, ведь зачастую все решают несколько очков.



Галатасарай (жен) — Несибе Айдын (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники баскетбольного клуба Галатасарай (жен) намерены 03 мая поддержать игроков, ведь в этот день им предстоит непростой поединок против БК Несибе Айдын (жен). Болельщикам необходимо занять свои места на трибунах в 14:00 по МСК. Против данной команды хозяева играют не лучшим образом, ведь в последний раз получилось выигрывать три года назад, после чего было уже шесть поражений подряд.

Галатасарай (жен)

Многие игроки нападения на прошлой неделе покинули лазарет, так что можно не сомневаться, что в этом поединке баскетбольный клуб Галатасарай (жен) отойдет от оборонительной схемы и начнет демонстрировать более атакующую игру. Тем более, что команда будет играть у себя дома, а болельщики будут постоянно гнать баскетболистов вперед. В последних двух домашних матчах баскетбольный клуб Галатасарай (жен) проиграл, так что все уже заждались победы в родных стенах. Очки нужны команде еще и из-за турнирного положения, ведь Галатасарай (жен) занимает девятую строчку и всего в шаге от зоны плей-офф. В последнем матче, который проходил в гостях, команда продемонстрировала хорошую форму и сумела одержать уверенную победу с разницей в десять очков, причем главный тренер даже не использовал некоторых лидеров. У хозяев травмирован только легкий нападающий, но у команды на этой позиции достаточно опытных баскетболистов.



Несибе Айдын (жен)

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Несибе Айдын (жен) потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Несибе Айдын (жен) сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Несибе Айдын (жен) не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

Чемпионат Турции, Галатасарай (жен) — Несибе Айдын (жен)

Баскетбольный клуб Галатасарай (жен) свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 03 мая. На этот раз соперником хозяев будет Несибе Айдын (жен), так что в 14:00 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Галатасарай (жен). Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Галатасарай (жен) — Несибе Айдын (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (03.05.21)

Галатасарай (жен)

В этом сезоне баскетбольный клуб Галатасарай (жен) и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Галатасарай (жен) играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Несибе Айдын (жен)

В прошлом матче баскетбольный клуб Несибе Айдын (жен) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Несибе Айдын (жен) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Несибе Айдын (жен) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Галатасарай (жен) — Несибе Айдын (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

На 03 мая можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Галатасарай (жен) — Несибе Айдын (жен), в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 14:00 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Галатасарай (жен) — Несибе Айдын (жен): в ожидании «трёхочковых бросков»

В этом сезоне у баскетбольного клуба Галатасарай (жен) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Галатасарай (жен) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Галатасарай (жен) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Галатасарай (жен) сыграет в конкретном матче.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Несибе Айдын (жен) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Несибе Айдын (жен) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Галатасарай (жен) — Несибе Айдын (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Галатасарай (жен) лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Галатасарай (жен) гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Галатасарай (жен) все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Несибе Айдын (жен) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Несибе Айдын (жен) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Несибе Айдын (жен) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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