Коольхоф/Кубот — Циципас/Циципас: снова ждем результативной игры

Прогноз Коольхоф/Кубот — Циципас/Циципас (04-го мая 2021 года), ставки и коэффициенты

Коольхоф/Кубот — Циципас/Циципас (04-го мая), ставки и коэффициенты

04-го мая в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Коольхоф/Кубот , а противостоять в этом поединке будет Циципас/Циципас.



Судья теннисного матча Коольхоф/Кубот — Циципас/Циципас должен дать знак о старте игры в 12:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 04-го мая, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Коольхоф/Кубот и Циципас/Циципас более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Коольхоф/Кубот имеет четыре победы, то Циципас/Циципас может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Коольхоф/Кубот — Циципас/Циципас:

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 04-го мая, так что в разделе тенниса можно найти поединок Коольхоф/Кубот — Циципас/Циципас. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 12:00 по Москве, пока не начался поединок. Коольхоф/Кубот и Циципас/Циципас еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Коольхоф/Кубот

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Коольхоф/Кубот находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Коольхоф/Кубот является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Коольхоф/Кубот умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Коольхоф/Кубот обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Коольхоф/Кубот может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Циципас/Циципас

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Циципас/Циципас теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Циципас/Циципас имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Циципас/Циципас испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Циципас/Циципас выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Циципас/Циципас занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

ATP, Коольхоф/Кубот — Циципас/Циципас

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Коольхоф/Кубот и Циципас/Циципас. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Коольхоф/Кубот и Циципас/Циципас должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Прогноз и ставка на матч Коольхоф/Кубот — Циципас/Циципас 04-го мая

Коольхоф/Кубот

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Коольхоф/Кубот выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Коольхоф/Кубот всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Коольхоф/Кубот уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Коольхоф/Кубот занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Коольхоф/Кубот больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Коольхоф/Кубот имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Циципас/Циципас

Этот сезон Циципас/Циципас проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Циципас/Циципас снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Циципас/Циципас слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Циципас/Циципас допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Коольхоф/Кубот — Циципас/Циципас Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Коольхоф/Кубот и Циципас/Циципас аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Коольхоф/Кубот и Циципас/Циципас обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Коольхоф/Кубот и Циципас/Циципас постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Коольхоф/Кубот — Циципас/Циципас: снова ждем результативной игры

Коольхоф/Кубот и Циципас/Циципас которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Коольхоф/Кубот имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Циципас/Циципас хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Коольхоф/Кубот. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Циципас/Циципас умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Коольхоф/Кубот довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Циципас/Циципас вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Коольхоф/Кубот.

СЕГОДНЯ МАТЧ Коольхоф/Кубот — Циципас/Циципас. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Коольхоф/Кубот и Циципас/Циципас.



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