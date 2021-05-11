Кудрявцева/Никулеску — Дабровски/Мухаммад. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (11.05.21)

Прогноз Кудрявцева/Никулеску — Дабровски/Мухаммад (11.05.2021), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Кудрявцева/Никулеску — Дабровски/Мухаммад 11-го мая 2021 года

11-го мая 2021 года в 01:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Кудрявцева/Никулеску , а противостоять в этом поединке будет Дабровски/Мухаммад.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Кудрявцева/Никулеску — Дабровски/Мухаммад можно будет вплоть до 01:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 11-го мая 2021 года. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Кудрявцева/Никулеску и Дабровски/Мухаммад еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Кудрявцева/Никулеску — Дабровски/Мухаммад. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 01:00 по Москве Кудрявцева/Никулеску выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Дабровски/Мухаммад. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 11-го мая 2021 года. Кудрявцева/Никулеску не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Кудрявцева/Никулеску

На данный момент Кудрявцева/Никулеску является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Кудрявцева/Никулеску поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Кудрявцева/Никулеску пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Кудрявцева/Никулеску слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Кудрявцева/Никулеску будет более тщательно готовиться к поединку.



Дабровски/Мухаммад

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Дабровски/Мухаммадв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Дабровски/Мухаммад играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Дабровски/Мухаммад держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Дабровски/Мухаммад демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Дабровски/Мухаммад находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

«Кудрявцева/Никулеску» — «Дабровски/Мухаммад»: прогноз автора

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Кудрявцева/Никулеску и Дабровски/Мухаммад. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Кудрявцева/Никулеску и Дабровски/Мухаммад должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Кудрявцева/Никулеску — Дабровски/Мухаммад. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (11.05.21)

Кудрявцева/Никулеску

Несмотря на внушительный возраст, Кудрявцева/Никулеску демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Кудрявцева/Никулеску гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Кудрявцева/Никулеску обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Кудрявцева/Никулеску снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Кудрявцева/Никулеску может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Дабровски/Мухаммад

На этом турнире Дабровски/Мухаммад играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Дабровски/Мухаммад какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Дабровски/Мухаммад уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Дабровски/Мухаммад много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Дабровски/Мухаммад сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Дабровски/Мухаммад не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Кудрявцева/Никулеску — Дабровски/Мухаммад Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Кудрявцева/Никулеску и Дабровски/Мухаммад, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Кудрявцева/Никулеску и Дабровски/Мухаммад играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Кудрявцева/Никулеску, и Дабровски/Мухаммад неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Кудрявцева/Никулеску — Дабровски/Мухаммад: ставим на двойные ошибки

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Кудрявцева/Никулеску и Дабровски/Мухаммад, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Кудрявцева/Никулеску и Дабровски/Мухаммад уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Кудрявцева/Никулеску — Дабровски/Мухаммад. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Кудрявцева/Никулеску и Дабровски/Мухаммад. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Кудрявцева/Никулеску и для Дабровски/Мухаммад, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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