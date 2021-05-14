Прогноз Ивахненко/Пришакариу — Бассольс Рибера/Кустик (14 мая), ставки и коэффициенты

Ивахненко/Пришакариу — Бассольс Рибера/Кустик. Прогноз, ставки на матч (14.05.21)

14-го мая 2021 года в 21:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ивахненко/Пришакариу , а противостоять в этом поединке будет Бассольс Рибера/Кустик.



Теннисное противостояние Ивахненко/Пришакариу — Бассольс Рибера/Кустик пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 14-го мая 2021 года. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 21:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Ивахненко/Пришакариу является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Ивахненко/Пришакариу — Бассольс Рибера/Кустик. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 21:00 по Москве Ивахненко/Пришакариу выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Бассольс Рибера/Кустик. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 14-го мая 2021 года. Ивахненко/Пришакариу не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Ивахненко/Пришакариу

По непонятным причинам Ивахненко/Пришакариу в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Ивахненко/Пришакариу теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Ивахненко/Пришакариу занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Ивахненко/Пришакариу играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Ивахненко/Пришакариу имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Бассольс Рибера/Кустик

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Бассольс Рибера/Кустик имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Бассольс Рибера/Кустик демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Бассольс Рибера/Кустик не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Бассольс Рибера/Кустик не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Прогноз на матч Ивахненко/Пришакариу — Бассольс Рибера/Кустик

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Ивахненко/Пришакариу и Бассольс Рибера/Кустик уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Ивахненко/Пришакариу — Бассольс Рибера/Кустик (14-го мая 2021 года), ставки и коэффициенты

Ивахненко/Пришакариу

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Ивахненко/Пришакариу, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Ивахненко/Пришакариу уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Ивахненко/Пришакариу старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Ивахненко/Пришакариу, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Ивахненко/Пришакариу не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Ивахненко/Пришакариу все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Ивахненко/Пришакариу точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Бассольс Рибера/Кустик

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Бассольс Рибера/Кустик все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Бассольс Рибера/Кустик сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Бассольс Рибера/Кустик все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Бассольс Рибера/Кустик предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Ивахненко/Пришакариу — Бассольс Рибера/Кустик Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Ивахненко/Пришакариу и Бассольс Рибера/Кустик аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Ивахненко/Пришакариу и Бассольс Рибера/Кустик обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Ивахненко/Пришакариу и Бассольс Рибера/Кустик постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Ивахненко/Пришакариу — Бассольс Рибера/Кустик: снова ждем результативной игры

Ивахненко/Пришакариу и Бассольс Рибера/Кустик которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Ивахненко/Пришакариу имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Бассольс Рибера/Кустик хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Ивахненко/Пришакариу. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Бассольс Рибера/Кустик умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Ивахненко/Пришакариу довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Бассольс Рибера/Кустик вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Ивахненко/Пришакариу.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ивахненко/Пришакариу — Бассольс Рибера/Кустик. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Ивахненко/Пришакариу и Бассольс Рибера/Кустик букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Ивахненко/Пришакариу и Бассольс Рибера/Кустик проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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