Прогноз Сантьяго Фа Родригес Таверна — Густав Хайд (18-го мая), ставки и коэффициенты

Сантьяго Фа Родригес Таверна — Густав Хайд. Прогноз, ставки на матч. ITF (18.05.21)

18 мая в 14:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Сантьяго Фа Родригес Таверна , а противостоять в этом поединке будет Густав Хайд.



18 мая в линии букмекерских контор можно найти множество теннисных матчей, но для ставки лучше всего подходит поединок Сантьяго Фа Родригес Таверна — Густав Хайд. На него будут приниматься букмекерами предматчевые ставки вплоть до 14:30 по МСК. В этом сезоне между оппонентами еще не было личных встреч, а в прошлом прошло сразу две. В них Сантьяго Фа Родригес Таверна и Густав Хайд одержали по одной победе, причем каждый раз на корте была упорная борьба, так что выигрыш получался с минимальным преимуществом.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Сантьяго Фа Родригес Таверна — Густав Хайд:

18 мая пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Сантьяго Фа Родригес Таверна — Густав Хайд. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 14:30 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Густав Хайд, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Густав Хайд выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Сантьяго Фа Родригес Таверна

Болельщики ожидали, что на этом турнире Сантьяго Фа Родригес Таверна продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Сантьяго Фа Родригес Таверна в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Сантьяго Фа Родригес Таверна сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Сантьяго Фа Родригес Таверна немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Густав Хайд

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Густав Хайд теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Густав Хайд имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Густав Хайд испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Густав Хайд выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Густав Хайд занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

«Сантьяго Фа Родригес Таверна» — «Густав Хайд»: прогноз автора

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Сантьяго Фа Родригес Таверна и Густав Хайд. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Сантьяго Фа Родригес Таверна и Густав Хайд в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Сантьяго Фа Родригес Таверна и Густав Хайд имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Сантьяго Фа Родригес Таверна — Густав Хайд. Прогноз, ставки на матч(18.05.21)

Сантьяго Фа Родригес Таверна

Несмотря на внушительный возраст, Сантьяго Фа Родригес Таверна демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Сантьяго Фа Родригес Таверна гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Сантьяго Фа Родригес Таверна обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Сантьяго Фа Родригес Таверна снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Сантьяго Фа Родригес Таверна может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Густав Хайд

В этом сезоне Густав Хайд действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Густав Хайд обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Густав Хайд не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Густав Хайд не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Густав Хайд имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Сантьяго Фа Родригес Таверна — Густав Хайд Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Сантьяго Фа Родригес Таверна и Густав Хайд, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Сантьяго Фа Родригес Таверна и Густав Хайд играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Сантьяго Фа Родригес Таверна, и Густав Хайд неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Сантьяго Фа Родригес Таверна — Густав Хайд: будет сделан акцент на атакующий теннис

Сантьяго Фа Родригес Таверна и Густав Хайд которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Сантьяго Фа Родригес Таверна имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Густав Хайд хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Сантьяго Фа Родригес Таверна. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Густав Хайд умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Сантьяго Фа Родригес Таверна довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Густав Хайд вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Сантьяго Фа Родригес Таверна.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сантьяго Фа Родригес Таверна — Густав Хайд. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Сантьяго Фа Родригес Таверна и Густав Хайд. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Сантьяго Фа Родригес Таверна и для Густав Хайд, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-411562-prognoz-na-match-braziliya-kung-ispaniya-kung-ot-eksperta-18-05-21/