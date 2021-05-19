Этуаль Сахель — Клуб Африкен. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (19.05.21)

Уже делаешь ставки, но хочешь большего?
Попробуй КиберСпорт!
Легкий и стабильный заработок +50% к банку на киберспорте.
Получи подписку на прогнозы от топовых аналитиков на 5 дней всего за 1 ₽
Как начать зарабатывать?
Зарегистрируйтесь и оформите подписку за 1 рубль
По подписке вы получаете 5 дней прогнозов. Вы сможете отменить подписку в любой момент.
Выберите букмекерскую компанию из нашего списка
Получите приветственный бонус от букмекера за регистрацию по нашей ссылке.
Пополните счет в БК
Обдумайте ваш начальный банк и внесите первый депозит. Это может быть любая сумма.
Получите прогноз и выиграйте
Прогноз придет вам в Телеграм, на почту и в личный кабинет на сайте. Вам остается только сделать ставку.
Получите
5 дней подписки всего за 1 ₽
Твой шанс начать зарабатывать на киберспорте: 5 дней отборных прогнозов от наших аналитиков
Активировать подписку Lite-аналитика
Прогноз Этуаль Сахель — Клуб Африкен (19 мая), ставки и коэффициенты
Этуаль Сахель — Клуб Африкен (19-го мая 2021 года), ставки и коэффициенты
19-го мая 2021 года в 19:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Туниса, в котором на своей площадке местный клуб Этуаль Сахель примет соперника по национальному первенству Клуб Африкен.
В последней встрече баскетбольных клубов Этуаль Сахель и Клуб Африкен сильнее были гости данного матча, которые выиграли с преимуществом лишь в одно очко. Так что, хозяева на этот раз постараются сыграть сильнее и 19-го мая 2021 года попробуют порадовать болельщиков победой. Старт матча намечается на 19:00 по МСК.
Этуаль Сахель — Клуб Африкен. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?
Баскетбольный поединок Этуаль Сахель — Клуб Африкен состоится 19-го мая 2021 года в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 19:00 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб Этуаль Сахель, выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.
Этуаль Сахель
В этом сезоне баскетбольный клуб Этуаль Сахель уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Этуаль Сахель одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Этуаль Сахель лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Этуаль Сахель нет более травмированных игроков основы.
Клуб Африкен
Буквально с первых туров баскетбольный клуб Клуб Африкен сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Клуб Африкен проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Клуб Африкен травмированы только игроки глубокого резерва.
Прогноз на матч Этуаль Сахель — Клуб Африкен
Болельщики баскетбольного клуба Этуаль Сахель собираются 19-го мая 2021 года активно поддерживать игроков своей команды, ведь им предстоит непростой и очень важный поединок против баскетболистов клуба Клуб Африкен. Тем, у кого есть билеты на игру, необходимо найти свое место на трибунах до 19:00 по МСК, пока не стартует поединок. Эта встреча для команд будет первой в сезоне, а в прошлом году они встречались дважды и обменялись победами в овертайме.
Этуаль Сахель — Клуб Африкен. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (19.05.21)
Этуаль Сахель
В последние годы Этуаль Сахель является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Этуаль Сахель еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.
Клуб Африкен
После того, как баскетбольный клуб Клуб Африкен проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Клуб Африкен хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Клуб Африкен продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.
Сегодня матч Этуаль Сахель — Клуб Африкен Прогнозы от БК «БалтБет»
Стало известно, что баскетбольная встреча Этуаль Сахель — Клуб Африкен пройдет 19-го мая 2021 года, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 19:00 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.
Этуаль Сахель — Клуб Африкен: соперники не будут долго запрягать
Прошлый матч баскетбольный клуб Этуаль Сахель проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Этуаль Сахель позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Этуаль Сахель играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Этуаль Сахель сейчас нет травмированных ключевых игроков.
На прошлой неделе баскетбольный клуб Клуб Африкен все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Клуб Африкен также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Клуб Африкен продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.
СЕГОДНЯ МАТЧ Этуаль Сахель — Клуб Африкен. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ
Этот сезон для баскетбольного клуба Этуаль Сахель является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Этуаль Сахель проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Этуаль Сахель нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.
Три года назад у баскетбольного клуба Клуб Африкен сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Клуб Африкен идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.
http://evolvegame.ru/cat2-412442-prognoz-na-match-barselona-baskoniya-ot-eksperta-19-05-21/
Больше бесплатных прогнозов:Прогноз на матч Кечкемет (19) — Пушкаш Академия (19) от эксперта 19.05.21
Прогноз Krasnodar (жен) — Moscow (жен) (19.05.2021), ставки и коэффициенты
Прогнозы и ставки на матч НК Игман — Звезда Градачац 19.05.21
Прогноз Кокодрилос — Тротамундос (19.05.2021), ставки и коэффициенты
Прогноз Эстудиантес Тукуман — Колон де Санта Фе (19-го мая), ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Швеция (3х3) — Турция (3х3) от эксперта 19.05.21
Прогноз Рилски Спортист — Левски Лукойл (19-го мая 2021 года), ставки и коэффициенты
Рассчитай свой доход
Начальный банк
АПРЕЛЬ
204 690 ₽+68%
Чистая прибыль
250 000 ₽
1 февраля
286 684 ₽
29 февраля
АПРЕЛЬ
204 690 ₽+68%
Чистая прибыль
250 000 ₽
1 февраля
286 684 ₽
29 февраля
АПРЕЛЬ
204 690 ₽+68%
Чистая прибыль
250 000 ₽
1 февраля
286 684 ₽
29 февраля
АПРЕЛЬ
204 690 ₽+68%
Чистая прибыль
250 000 ₽
1 февраля
286 684 ₽
29 февраля
АПРЕЛЬ
204 690 ₽+68%
Чистая прибыль
250 000 ₽
1 февраля
286 684 ₽
29 февраля
Зарабатывай
с нами! Подписка всего за 1 ₽
Твой шанс начать зарабатывать на киберспорте: 5 дней отборных прогнозов от наших аналитиков
Активировать подписку Lite-аналитика
Почему с нами вы точно заработаете?
Тестовый период. Подписка на 5 дней прогнозов всего за 1 ₽.
Прогнозы каждый день. Заходит 80% прогнозов — стабильный доход.
Вернем деньги, если месяц в убыток. Гарантируем результат.
Бесплатое обучение. Освойте ставки по нашим видео за 11 минут.
Нужен только интернет. Прогнозы приходят в Телеграм, на почту и сайт.
Заботливая служба поддержки. Если будут трудности — поможем.
Получите
5 дней подписки всего за 1 ₽
Твой шанс начать зарабатывать на киберспорте: 5 дней отборных прогнозов от наших аналитиков
Активировать подписку Lite-аналитика