Прогноз Карбаллес Баэна/Кория — Бэмбридж/Инглот (24 мая), ставки и коэффициенты

Карбаллес Баэна/Кория — Бэмбридж/Инглот. Прогноз, ставки на матч. ATP (24.05.21)

24.05.2021 в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Карбаллес Баэна/Кория , а противостоять в этом поединке будет Бэмбридж/Инглот.



Карбаллес Баэна/Кория считается фаворитом данной теннисной встречи, так что, по мнению многих экспертов данного вида спорта, Бэмбридж/Инглот 24.05.2021 будет иметь небольшие шансы на успех. Как же оно будет на самом деле, и чем завершится игра, станет ясно уже начиная с 14:00 по московскому времени, когда стартует поединок. Ранее между данными профессионалами большого тенниса не было ни одной личной встречи, хотя они занимают довольно высокие позиции в мировом рейтинге.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Карбаллес Баэна/Кория — Бэмбридж/Инглот:

Карбаллес Баэна/Кория имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 24.05.2021 нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Бэмбридж/Инглот. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 14:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Карбаллес Баэна/Кория имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Карбаллес Баэна/Кория

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Карбаллес Баэна/Кория находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Карбаллес Баэна/Кория является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Карбаллес Баэна/Кория умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Карбаллес Баэна/Кория обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Карбаллес Баэна/Кория может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Бэмбридж/Инглот

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Бэмбридж/Инглот на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Бэмбридж/Инглот демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Бэмбридж/Инглот имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Бэмбридж/Инглот намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Бэмбридж/Инглот не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Бэмбридж/Инглот будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Бэмбридж/Инглот и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Бэмбридж/Инглот умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Карбаллес Баэна/Кория и Бэмбридж/Инглот. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Карбаллес Баэна/Кория и Бэмбридж/Инглот в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Карбаллес Баэна/Кория и Бэмбридж/Инглот имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Карбаллес Баэна/Кория — Бэмбридж/Инглот (24.05.2021), ставки и коэффициенты

Карбаллес Баэна/Кория

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Карбаллес Баэна/Кория, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Карбаллес Баэна/Кория уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Карбаллес Баэна/Кория старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Карбаллес Баэна/Кория, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Карбаллес Баэна/Кория не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Карбаллес Баэна/Кория все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Карбаллес Баэна/Кория точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Бэмбридж/Инглот

Выступать в зале Бэмбридж/Инглот не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Бэмбридж/Инглот старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Бэмбридж/Инглот принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Бэмбридж/Инглот демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Бэмбридж/Инглот даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Бэмбридж/Инглот хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Карбаллес Баэна/Кория — Бэмбридж/Инглот Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Карбаллес Баэна/Кория и Бэмбридж/Инглот начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Карбаллес Баэна/Кория и Бэмбридж/Инглот показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Карбаллес Баэна/Кория и Бэмбридж/Инглот провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Карбаллес Баэна/Кория и Бэмбридж/Инглот действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Карбаллес Баэна/Кория — Бэмбридж/Инглот: будет сделан акцент на атакующий теннис

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Карбаллес Баэна/Кория и Бэмбридж/Инглот, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Карбаллес Баэна/Кория сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Бэмбридж/Инглот имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Карбаллес Баэна/Кория – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Карбаллес Баэна/Кория и Бэмбридж/Инглот на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Карбаллес Баэна/Кория — Бэмбридж/Инглот. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Карбаллес Баэна/Кория и Бэмбридж/Инглот букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Карбаллес Баэна/Кория и Бэмбридж/Инглот проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat4-415059-prognoz-na-match-chun-hsin-tseng-roberto-ortega-olmedo-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-24-05-21/