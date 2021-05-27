Прогноз Делеерснидер/Реимонд — Мартинес/Филлат Гименес (27 мая), ставки и коэффициенты

Делеерснидер/Реимонд — Мартинес/Филлат Гименес. Прогноз, ставки на матч. ITF (27.05.21)

27-го мая 2021 года в 15:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Делеерснидер/Реимонд , а противостоять в этом поединке будет Мартинес/Филлат Гименес.



Буквально несколько дней назад Делеерснидер/Реимонд и Мартинес/Филлат Гименес играли свои матчи, а теперь уже 27-го мая 2021 года им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 15:30. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Делеерснидер/Реимонд имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Делеерснидер/Реимонд — Мартинес/Филлат Гименес:

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 27-го мая 2021 года встречаются Делеерснидер/Реимонд и Мартинес/Филлат Гименес. Начало поединка запланировано на 15:30 по МСК. Делеерснидер/Реимонд является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Делеерснидер/Реимонд

Этот турнир Делеерснидер/Реимонд проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Делеерснидер/Реимонд может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Делеерснидер/Реимонд однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Делеерснидер/Реимонд имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Делеерснидер/Реимонд левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Делеерснидер/Реимонд хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Мартинес/Филлат Гименес

Мартинес/Филлат Гименес имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Мартинес/Филлат Гименес уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Мартинес/Филлат Гименес умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Мартинес/Филлат Гименес обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Мартинес/Филлат Гименес проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

Делеерснидер/Реимонд — Мартинес/Филлат Гименес. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Делеерснидер/Реимонд и Мартинес/Филлат Гименес уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Делеерснидер/Реимонд — Мартинес/Филлат Гименес. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (27.05.21)

Делеерснидер/Реимонд

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Делеерснидер/Реимонд, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Делеерснидер/Реимонд уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Делеерснидер/Реимонд старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Делеерснидер/Реимонд, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Делеерснидер/Реимонд не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Делеерснидер/Реимонд все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Делеерснидер/Реимонд точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Мартинес/Филлат Гименес

На этом турнире Мартинес/Филлат Гименес играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Мартинес/Филлат Гименес какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Мартинес/Филлат Гименес уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Мартинес/Филлат Гименес много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Мартинес/Филлат Гименес сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Мартинес/Филлат Гименес не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Делеерснидер/Реимонд — Мартинес/Филлат Гименес Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Делеерснидер/Реимонд и Мартинес/Филлат Гименес аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Делеерснидер/Реимонд и Мартинес/Филлат Гименес обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Делеерснидер/Реимонд и Мартинес/Филлат Гименес постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Делеерснидер/Реимонд — Мартинес/Филлат Гименес: порядок побьёт класс

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Делеерснидер/Реимонд и Мартинес/Филлат Гименес из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Мартинес/Филлат Гименес относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Мартинес/Филлат Гименес проводит второй или третий матч. А вот Делеерснидер/Реимонд как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Делеерснидер/Реимонд, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Делеерснидер/Реимонд без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Делеерснидер/Реимонд вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Делеерснидер/Реимонд — Мартинес/Филлат Гименес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Делеерснидер/Реимонд и Мартинес/Филлат Гименес. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Делеерснидер/Реимонд и для Мартинес/Филлат Гименес, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-417388-stavki-na-match-vlada-koval-ipek-oz-prognoz-na-tennis-ot-27-05-21/