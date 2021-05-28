Прогноз Бассо/Капеччи — Де Ла Бассетиере/Паркер (28.05.2021), ставки и коэффициенты

Бассо/Капеччи — Де Ла Бассетиере/Паркер. Прогноз, ставки на матч (28.05.21)

28-го мая 2021 года в 13:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Бассо/Капеччи , а противостоять в этом поединке будет Де Ла Бассетиере/Паркер.



Буквально несколько дней назад Бассо/Капеччи и Де Ла Бассетиере/Паркер играли свои матчи, а теперь уже 28-го мая 2021 года им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 13:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Бассо/Капеччи имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



Бассо/Капеччи — Де Ла Бассетиере/Паркер. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 28-го мая 2021 года, ведь именно в этот день на корте встречаются Бассо/Капеччи и Де Ла Бассетиере/Паркер. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 13:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Бассо/Капеччи имеет на своем счету три победы, Де Ла Бассетиере/Паркер может похвастаться четырьмя.

Бассо/Капеччи

В этом сезоне Бассо/Капеччи демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Бассо/Капеччи снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Бассо/Капеччи является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Бассо/Капеччи не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Бассо/Капеччи еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Де Ла Бассетиере/Паркер

На этом турнире Де Ла Бассетиере/Паркер играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Де Ла Бассетиере/Паркер все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Де Ла Бассетиере/Паркер не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Де Ла Бассетиере/Паркер уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Де Ла Бассетиере/Паркер на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Де Ла Бассетиере/Паркер пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч Бассо/Капеччи — Де Ла Бассетиере/Паркер

Бассо/Капеччи и Де Ла Бассетиере/Паркер – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Бассо/Капеччи — Де Ла Бассетиере/Паркер. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (28.05.21)

Бассо/Капеччи

Несмотря на внушительный возраст, Бассо/Капеччи демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Бассо/Капеччи гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Бассо/Капеччи обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Бассо/Капеччи снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Бассо/Капеччи может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Де Ла Бассетиере/Паркер

Этот сезон Де Ла Бассетиере/Паркер проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Де Ла Бассетиере/Паркер снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Де Ла Бассетиере/Паркер слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Де Ла Бассетиере/Паркер допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Бассо/Капеччи — Де Ла Бассетиере/Паркер Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Бассо/Капеччи и Де Ла Бассетиере/Паркер. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Бассо/Капеччи и Де Ла Бассетиере/Паркер встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Бассо/Капеччи и Де Ла Бассетиере/Паркер довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Бассо/Капеччи и Де Ла Бассетиере/Паркер подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Бассо/Капеччи — Де Ла Бассетиере/Паркер: погода помешает показать хороший теннис

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Бассо/Капеччи и Де Ла Бассетиере/Паркер, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Бассо/Капеччи и Де Ла Бассетиере/Паркер уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бассо/Капеччи — Де Ла Бассетиере/Паркер. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Бассо/Капеччи и Де Ла Бассетиере/Паркер букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Бассо/Капеччи и Де Ла Бассетиере/Паркер проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat3-417983-stavki-na-match-pol-martin-tiffon-lukas-gersh-prognoz-na-tennis-ot-28-05-21/