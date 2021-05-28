Волсунгур — Фьялабигд: хозяева разберутся с новичком

Волсунгур — Фьялабигд прогноз специалиста на футбол 28.05.21

«Волсунгур» – «Фьялабигд». 28.05.21. Прогноз и ставки на матч

Так как до 28-го мая 2021 года еще есть время, то футболисты клубов Волсунгур и Фьялабигд успеют восстановить силы, чтобы подойти в оптимальной форме к очному противостоянию. На футбольном поле игроки команд появятся в 22:15 по московскому времени. Эта встреча для соперников будет уже третьей только в рамках этого сезона, и в предыдущих двух команды обменялись домашними победами. Если же брать всю статистику данного противостояния, то в ней лучшие результаты имеет Волсунгур.



Долгожданный футбольный матч, в котором соперниками будут команда Волсунгур и Фьялабигд, начнется уже совсем скоро. Естественно, наши прогнозисты не смогли оставить такое спортивное событие без внимания, поэтому решили предложить свое видение развития событий в этом матче. Учитывая все кадровые перестановки, которые произошли в клубах в межсезонье, а также учитывая результаты матчей первых туров, мы полагаем, что фаворитами в этом противостоянии должны быть хозяева поля. И здесь мы полностью согласны с теми коэффициентами, которые предлагают букмекеры. Команда Волсунгур сейчас выглядит более сыгранной и более подготовленной, чем их соперники, тем более что команда Фьялабигд прибыла на матч не в оптимальном составе. Так что, относительно победителя этого матча, то мы за хозяев поля. Учитывая, что в прошлом сезоне оба клуба действовали в атакующем стиле, и им удалось сохранить основной костяк исполнителей, и, самое главное – менеджеров, то в нынешнем сезоне команды тоже, скорее всего, будут играть в атакующий футбол. А это означает, что в сегодняшнем противостоянии мы увидим много атак, следовательно, будет много забитых голов, так что, общий тотал голов в этом матче мы советуем играть на больше. Неплохим предложением букмекеров нам видится ставка на то, что обе команды забьют в матче. Команда Волсунгур и команда Фьялабигд всегда славились мощным нападением и полузащитой, а вот в обороне редко когда играют без ошибок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Волсунгур — Фьялабигд:

Так как большинство делает ставку на победу хозяев поля, то коэффициент на победу постоянно падает и сейчас он составляет 2.925. На ничью в футбольном матче Волсунгур — Фьялабигд стоит коэффициент 3.8, а на выигрыш гостей принимаются ставки по котировке 2.02.

Прогноз на матч Волсунгур – Фьялабигд (Чемпионат Исландии, матч национального перевентсва, воскресенье, 28-го мая 2021 года):Футбольный клуб Волсунгур получил от букмекеров на свою победу котировку 2.925, а по коэффициенту 2.02 можно сделать ставку на выигрыш ФК Фьялабигд. По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Очень сложный матч предстоит сыграть футбольным клубам – команда Волсунгур и команда Фьялабигд – амбициозные соперники, которые в матчах с другими командами всегда считаются фаворитами, поэтому им трудно противостоять друг другу, так как считается, что этим матчем определяется лучшая команда чемпионата. Нет необходимости напоминать, что в составах обеих команд выступают известные футболисты, которые знамениты на весь мир. Учитывая, что ценники на футболистов в последнее время взлетели до небес, стоимость этих футболистов, выступающих в составе команды Волсунгур и команды Фьялабигд – просто сложно представить. Они не только на бумаге настоящие лидеры своих команд, но и на деле доказывают свою полезность, забивая важные мячи и участвуя в важнейших голевых комбинациях. Оба клуба можно рассматривать с точки зрения машин, где каждый футболист – механизм, отвечающий за работоспособность определенного участка. Поэтому эти команды крайне редко приобретают новых футболистов, а если это и происходит, то вводят их в основной состав постепенно. Так что не стоит удивляться тому, что в матче команды Волсунгур и команды Фьялабигд практически не будет новых лиц по сравнению с предыдущим сезоном. Однако сама игра от этого не станет менее зрелищной. Команда Волсунгур и команда Фьялабигд всегда стараются навязать свою игру сопернику все 90-то минут матча. За этим очень интересно наблюдать, но это очень сложно прогнозировать. Однако наши эксперты постарались, и ниже можно увидеть плоды наших трудов, и воспользоваться ими.

Волсунгур – Фьялабигд 28.05.21

28-го мая 2021 года состоится всего один матч из нынешнего тура национального первенства, и им будет футбольная встреча Волсунгур — Фьялабигд. Так как данный поединок вызвал огромный ажиотаж среди болельщиков, то его специально решили начать в 22:15 по Москве. Интерес вызван тем, что это принципиальные соперники, но так как в последнее время они выступали в различных дивизионах, то последний раз Волсунгур и Фьялабигд встречались на футбольном поле четыре года назад. В том матче футболисты клуба Волсунгур одержали победу со счетом 4-2.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В чемпионате страны команда Волсунгур и команда Фьялабигд всегда ведут борьбу только за высокие места в турнирной таблице. В текущем сезоне ситуация не изменилась. Оба клуба демонстрируют достойный футбол, обыгрывая своих соперников. Однако, по мнению экспертов нашего ресурса, в ближайшем матче клубам будет очень непросто добиться победы, так как команда Волсунгур и команда Фьялабигд – примерно равные соперники. Исходя из этого, мы думаем, что менеджерам и футболистам обеих команд придется постараться, чтобы предложить своим соперникам что-то необычное, благодаря чему можно будет праздновать успех в этом матче. По словам менеджеров обеих команд, команда Волсунгур и команда Фьялабигд подходят к очному противостоянию в оптимальных составах. Это означает, что на поле с первых минут игры будут присутствовать сильнейшие футболисты, от действий которых во многом зависит успех команд. Яркие индивидуальные противостояния известных футболистов – отличное украшение любого матча, а учитывая, что каждое касание мяча такими футболистами – несет потенциальную угрозу для ворот их соперников, мы думаем, что игра должна получиться зрелищной. Очные противостояния между командой Волсунгур и командой Фьялабигд всегда проходят в напряженной борьбе, так как не один из соперников не уступает друг другу в физической подготовке и мастерстве. В таких матчах важность своего поля уходит на второй план, так как в составе обеих команд достаточно мастеров высокого класса, которые могут демонстрировать отличный футбол на любом поле. Поэтому матч будет очень и очень интересным.



Прогноз Волсунгур – Фьялабигд (28-го мая 2021 года), ставки и коэффициенты

Для экспертов нашего ресурса преимущество команды Волсунгур в противостоянии с футболистами команды Фьялабигд очевидно. Хозяева поля проводят лучший сезон, демонстрируя слаженную, результативную игру во всех матчах. Особенно уверенно футболисты команды Волсунгур чувствуют себя в родных стенах, где забивают соперникам по несколько мячей. Гости существенно уступают в классе своим соперникам. При этом, футболисты команды Фьялабигд не отличаются стабильностью в выездных матчах. Да и оборона у команды Фьялабигд частенько проваливается, из-за этого гости много пропускают. Мы думаем, что всеми этими проблемами гостей футболисты команды Волсунгур должны воспользоваться сполна. А это означает, что команда Волсунгур уверенно победит в этом матче. Таким образом, наш прогноз на матч команды Волсунгур и команды Фьялабигд – уверенная победа хозяев поля, причем, более рисковые бетторы могут делать ставки на то, что команда Волсунгур пробьет фору, заявленную букмекерами. Индивидуальный тотал хозяев поля, как и общий тотал забитых голов в матче мы рекомендуем ставить на больше. В родных стенах команда Волсунгур никому не забивала менее двух голов, а учитывая проблемы гостей в обороне, мы полагаем, что победа команды Волсунгур будет разгромной. Желтые карточки и нарушения правил в этом матче мы советуем играть на меньше, так как командам не за чем совершать грубые фолы в таком матче. А вот индивидуальный тотал угловых команды Волсунгур мы рассматриваем на больше, так как клуб активно использует фланги во время атак, а атаковать хозяева поля в этом матче будут много, поэтому и ставка эта видится уверенной.

Волсунгур

В межсезонье руководство футбольного клуба Волсунгур не смогло удержать многих своих лидеров, которые начали покидать команду, как только у нее появились финансовые трудности. В составе осталось мало опытных игроков, так что нынешний главный тренер вынужден задействовать на футбольном поле игроков из молодежной академии, для которых этот сезон является дебютным в высшем дивизионе. Так что, если ранее футбольный клуб Волсунгур был крепким середняком, то очень быстро он превратился в аутсайдера, и хозяева сейчас занимают последнюю строчку, не показывая обнадеживающей игры. Пока футбольный клуб Волсунгур может похвастаться только двумя победами, а шансов на спасение от вылета практически нет, ведь у команды как самая дырявая оборона, так и самое малорезультативное нападение. За последних шесть туров удалось набрать всего одно очко, а смена наставника в прошлом месяце не принесла желаемого результата. В лазарете хозяев атакующий полузащитник и правый вингер.

Фьялабигд

После того, как в футбольном клубе Фьялабигд два года назад поменялся главный тренер, был небольшой спад в игре, но постепенно команда начала показывать еще даже лучшие результаты при новом наставнике. В этом сезоне гости занимают шестую строчку в чемпионате, претендуя на путевку в еврокубки. Но, для этого нужно выиграть борьбу, в которую включилось еще четыре команды. Футболисты клуба Фьялабигд показывают очень хорошую игру дома, а вот на выезде команда играет исключительно от обороны, из-за чего в гостях было тринадцать ничейных результатов в восемнадцати матчах. При этом, ФК Фьялабигд проиграл на выезде только однажды, чем не могут похвастаться даже лидеры чемпионата. Уже семь туров гости не проигрывают, одержав три победы и четыре раза сыграв вничью. Команда имеет одну из лучших защит в чемпионате, ведь входит в тройку лидеров по количеству пропущенных мячей. У гостей нет длинной скамейки запасных, но в данный момент у команды и нет серьезных кадровых проблем, ведь травмирован только правый полузащитник, который уже больше месяца пребывает в лазарете.

Интересные факты перед матчем Волсунгур – Фьялабигд

Для экспертов нашего ресурса предстоящий матч, в котором сыграют футболисты команды Волсунгур и команды Фьялабигд был ожидаем. Мы давно ждали ответного матча между этими футбольными командами, так как у нас есть основания полагать, что победу в этом противостоянии отпразднуют гости. Отметим, что команда Волсунгур и команда Фьялабигд уже решили свои задачи в чемпионате, оба футбольных клуба занимают комфортное место в середине турнирной таблицы, а это означает, что сейчас над ними не довлеет результат матч, и команды могут играть в свое удовольствие. В первом матче между этими командами победу одержали номинальные гости, а, учитывая статистику личных встреч между этими футбольными клубами, у наших экспертов есть все основания предполагать, что в этом матче победу одержат футболисты команды Фьялабигд. На это событие букмекеры предлагают хороший коэффициент, и мы рекомендуем рискнуть. Те бетторы, которые не любят рисковать, могут сделать ставку на то, что команда Фьялабигд не проиграет в этом матче. Общий тотал голов, скорее всего, будет на больше, так как оба клуба играют в атакующем стиле, поэтому нас ждет интересный и динамичный матч с большим количеством опасных моментов. Нарушений правил и предупреждений не должно быть много, так как команды уже заканчивают сезон, да и матч этот принципиальным назвать никак нельзя. Общий тотал угловых мы тоже рассматриваем на меньше, так как команда Волсунгур и команда Фьялабигд не относятся к числу команд, которые подают много стандартов в этом чемпионате.

Игра закончится победой Волсунгур — 2.925, нет победителей в игре — 3.8, игра закончится победой Фьялабигд — 2.02.



Волсунгур — Фьялабигд. Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Исландии 28-го мая 2021 года

Букмекеры полагают, что команда Волсунгур и команда Фьялабигд в очном противостоянии, которое состоится в ближайшем туре чемпионата, сыграют вничью. Скорее всего, это мнение букмекеров основано на том, что в турнирной таблице клубы уже решили свои задачи, следовательно, могут просто поделиться очками без ущерба для турнирного положения друг друга. Наши эксперты, тщательно изучив статистические данные матча, пришли к выводу, что соперники вполне способны на то, чтобы разделить очки. Напомним, что команды поддерживают неплохие отношения, а в чемпионате довольно часто расходятся миром. Естественно, мы призываем не выдумывать велосипед, а делать ставки на наиболее вероятный результат в этом матче – а это ничья. Да, коэффициент слегка маловат, однако эта ставка надежная. Общий тотал забитых мячей – темный лес, команды редко забивают много, да еще и в матчах, результат которых не принципиален, поэтому, рискнем здесь предположить, что команды разойдутся миром со счетом 1:1, то есть, можно делать ставки на то, что оба клуба забьют в этом матче. Общий тотал угловых мы рекомендуем играть на меньше, так как команда Волсунгур и команда Фьялабигд не являются рекордсменами чемпионата по количеству угловых, да и в матчах между собой подают много угловых редко. Нарушения правил и желтые карточки, непременно, в этом противостоянии будут, однако, смогут команды пробить заявленные тоталы или нет – предположить сложно, поэтому от этих ставок мы рекомендуем воздержаться.

«Волсунгур»

В прошлом сезоне футбольный клуб Волсунгур сумел добиться повышения в классе, так что сейчас выступает в высшей лиге, а команде в первую очередь необходимо избежать вылета. Для этого хозяева не только активно участвовали в трансферах в межсезонье, но и было куплено несколько новичков во время зимнего трансферного окна. Волсунгур выступает немного лучше, чем аутсайдеры, что позволяет избегать зоны вылета, но расстояния до нее составляет только три очка, так что расслабляться нельзя ни на секунду. При родных болельщиках футбольный клуб Волсунгур играет намного лучше, чем на выезде, а вызвано это в первую очередь тем, что команда больше атакует и забивает в три раза больше мячей, чем в гостях. Недавно хозяева не могли продемонстрировать хорошие результаты, выдав безвыигрышную серию из шести матчей, но в последнем туре все же удалось одержать домашнюю победу со счетом 3-1. Травмы точно помешают выйти на футбольное поле правому защитнику и центральному полузащитнику, но под вопросом появление в игре еще правого вингера.



«Фьялабигд»

Еще по результатам прошлого сезона было понятно, что у главного тренера футбольного клуба Фьялабигд не получается настроить игру, но так как вылета получилось избежать, то и наставника оставили у руля команды. Но, старт этого сезона получился отвратительный, так что перед тренером поставили ультиматум в виде трех побед, а он его не выполнил. На смену иностранному специалисту в команду пришел местный тренер, который за свою карьеру успел поработать мало не с десятком клубов из данного чемпионата. Результат не заставил себя ждать, так что футбольному клубу Фьялабигд удалось покинуть зону вылета и подняться хотя бы на двенадцатую строчку, хотя до аутсайдеров небольшое расстояние в три очка. На выезде Фьялабигд всегда играет не так хорошо, как дома, но сейчас гости находятся в неплохой форме, так как выдавали серию из шести матчей без поражений, которая прервалась только в последнем туре. Один из основных нападающих выбыл на три месяца из строя.

Статистика и личные встречи

Команда Волсунгур и команда Фьялабигд, встречающиеся в очном противостоянии ежегодно – одни из самых непримиримых соперников чемпионата, так как эти футбольные клубы представляют один город, что само по себе уже является серьезным поводом для соперничества. А усиливает вражду между этими командами то, что одна команда все время своего существования являлась грандом чемпионата и всего мирового футбола, так как имела неограниченное финансирование, и могла позволить себе любых футболистов. Их соперники – более скромный клуб, который за всю свою историю не может похвастаться серьезными достижениями, и только в последние годы команда смогла выбиться в число лидеров чемпионата. Естественно, нас ждет бескомпромиссное противостояние, команды будут биться на футбольном поле рады победы. Кстати, с турнирной точки зрения матч не внесет существенных корректив на положение команд в турнирной таблице. Но даже этот факт не сможет унять страсти, которые будут кипеть на стадионе команды Волсунгур и далеко за его пределами. Наши эксперты тоже решили принять участие в этом матче в качестве прогнозистов. Мы полагаем, что оба клуба будут играть в довольно-таки грубой манере, не сильно церемонясь с футболистами соперника. Это означает, что в матче будет много нарушений правил и предупреждений, а, возможно, рефери придется и удалить кого-то из футболистов. Все это, а также много других интересных прогнозов с детальными описаниями, можно найти ниже, всем удачных ставок.

«Волсунгур» — «Фьялабигд»: кто фаворит грядущей встречи?

Волсунгур — Фьялабигд. Прогноз на футбол (28.05.21)

Эксперты нашего портала полагают, что букмекеры несколько завысили коэффициенты на победу команды Волсунгур в матче с футболистами команды Фьялабигд. Несмотря на то, что гости занимают более высокое место в турнирной таблице, в родных стенах команда Волсунгур чувствует себя в нынешнем сезоне очень уверенно, и в этом смогли убедиться многие соперники, в том числе и футбольные клубы, занимающие более высокие турнирные позиции, чем команда Волсунгур и команда Фьялабигд. Исходя из того, что обеим командам в текущем сезоне уже практически ничего не нужно: и команда Волсунгур, и команда Фьялабигд уже обеспечили себе участие в следующем сезоне чемпионата, эксперты нашего ресурса видят фаворитами этого матча хозяев поля, на победу которых и рекомендуют делать ставки. Тем более, что многие футболисты и менеджеры отмечали, что играть на поле команды Волсунгур очень и очень непросто из-за погодных условий. Общий тотал голов в матче мы рассматриваем на меньше, так как хозяева поля – клуб, который мало забивает и мало пропускает, так что в матче не ожидается много забитых мячей, Общий тотал нарушений лучше играть на меньше, а вот желтых карточек в матче может быть много, так как в составе обеих команд достаточно недисциплинированных футболистов. Общий тотал угловых мы рассматриваем на меньше. Оба клуба не придают фланговым атакам большого значения, стараясь больше действовать через центр поля, так что, общий тотал стандартов лучше играть на меньше.

Волсунгур — Фьялабигд: хозяева разберутся с новичком

Мы неоднократно писали о том, что ежедневно в мире проводится огромное количество интересных футбольных противостояний. Причем, совсем не обязательно, что эти футбольные матчи проводятся в рамках известных европейских чемпионатов. Сегодня все больше футбольных клубов занимаются тем, что создают собственные футбольные академии, в которых готовят будущих звезд мирового футбола. Команды, которые занимаются таким бизнесом, являются обычными середняками обычных чемпионатов, они знают для чего существуют, являясь трамплином для юных талантов в большой спорт. Наши эксперты знают немало таких команд, кстати, матчи некоторых из них мы прогнозировали, одних давно, других – недавно. Неважно. Сейчас важно другое, современный футбол развивается, приобретает более молодое лицо, молодежь сейчас стремится на вершину футбольного Олимпа. Во всех известных футбольных клубам лидеры – молодые футболисты, которые, несмотря на молодой возраст, уверенно ведут за собой свои клубы, не боясь принимать ответственные решения в трудные моменты игры. Современный футбол воспитывает настоящих лидеров, которые заставляют любить эту игру еще больше.

В футбольной встрече Волсунгур — Фьялабигд сыграют одни из самых грубых команд данного дивизиона, так что можно ожидать если не удаления, то большого количества желтых карточек, исходя из чего можно поставить на их тотал больше 6.5.

Волсунгур – Фьялабигд: статистика и история личных встреч

Букмекеры не всегда правильно прогнозируют футбольные матчи. Точнее, линия на основные события футбольного матча в букмекерских конторах практически всегда правильная, однако букмекеры предлагают на футбол ряд дополнительных ставок, среди которых ставки на статистику. Видимо, в силу того, что основная масса бетторов предпочитает делать ставки на исход, букмекеры больше внимания уделяют составлению этой линии, мало обращая внимания на линию дополнительных ставок и статистики. По мнению наших экспертов, именно в этой части линии и скрыто все самое ценное. Как показывает практика, прогнозировать основные исходы футбольных матчей довольно непросто, даже если между собой встречаются лидер чемпионата и аутсайдер. Букмекеры грамотно закладывают в линию все статистические и другие факторы, сопутствующие этому матчу, поэтому ничего более-менее приличного с преимуществом в сторону бетторов, в такой линии уже не найти. Однако тщательный анализ помогает находить интересные ставки на статистику. Что позволяет нашим экспертам прогнозировать футбольные матчи, даже с участием грандов современного футбола. К примеру, тщательно изучив статистические данные матча, в котором сыграет команда Волсунгур и команда Фьялабигд, мы смогли найти несколько интересных ставок, которые позволят наслаждаться просмотром футбола, и дадут возможность неплохо заработать. Мы думаем, что матч должен получиться интересным, поэтому рекомендуем не пропустить это противостояние.