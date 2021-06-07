Прогноз Перес/Чжан — Паттинама-Керхов/Сантамария (08 июня), ставки и коэффициенты

Перес/Чжан — Паттинама-Керхов/Сантамария. Прогноз, ставки на матч (08.06.21)

08 июня в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Перес/Чжан , а противостоять в этом поединке будет Паттинама-Керхов/Сантамария.



Перес/Чжан считается фаворитом данной теннисной встречи, так что, по мнению многих экспертов данного вида спорта, Паттинама-Керхов/Сантамария 08 июня будет иметь небольшие шансы на успех. Как же оно будет на самом деле, и чем завершится игра, станет ясно уже начиная с 12:00 по московскому времени, когда стартует поединок. Ранее между данными профессионалами большого тенниса не было ни одной личной встречи, хотя они занимают довольно высокие позиции в мировом рейтинге.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Перес/Чжан — Паттинама-Керхов/Сантамария:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 08 июня откроет его противостояние Перес/Чжан — Паттинама-Керхов/Сантамария. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 12:00 по МСК, то есть до начала игры. Перес/Чжан и Паттинама-Керхов/Сантамария отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Паттинама-Керхов/Сантамария может гордиться семью победами, а вот Перес/Чжан имеет только пять выигранных встреч.

Перес/Чжан

В этом сезоне Перес/Чжан демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Перес/Чжан снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Перес/Чжан является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Перес/Чжан не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Перес/Чжан еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Паттинама-Керхов/Сантамария

Паттинама-Керхов/Сантамария имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Паттинама-Керхов/Сантамария уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Паттинама-Керхов/Сантамария умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Паттинама-Керхов/Сантамария обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Паттинама-Керхов/Сантамария проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

Перес/Чжан — Паттинама-Керхов/Сантамария. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Перес/Чжан и Паттинама-Керхов/Сантамария. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Перес/Чжан — Паттинама-Керхов/Сантамария. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (08.06.21)

Перес/Чжан

Несмотря на внушительный возраст, Перес/Чжан демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Перес/Чжан гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Перес/Чжан обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Перес/Чжан снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Перес/Чжан может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Паттинама-Керхов/Сантамария

Паттинама-Керхов/Сантамария лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Паттинама-Керхов/Сантамария играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Паттинама-Керхов/Сантамария начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Паттинама-Керхов/Сантамария выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Паттинама-Керхов/Сантамария сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Перес/Чжан — Паттинама-Керхов/Сантамария Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Перес/Чжан и Паттинама-Керхов/Сантамария аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Перес/Чжан и Паттинама-Керхов/Сантамария обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Перес/Чжан и Паттинама-Керхов/Сантамария постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Перес/Чжан — Паттинама-Керхов/Сантамария: будет сделан акцент на атакующий теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Перес/Чжан имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Перес/Чжан и Паттинама-Керхов/Сантамария отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Паттинама-Керхов/Сантамария в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Перес/Чжан превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Паттинама-Керхов/Сантамария сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Перес/Чжан гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Перес/Чжан — Паттинама-Керхов/Сантамария. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Перес/Чжан и Паттинама-Керхов/Сантамария. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Перес/Чжан и для Паттинама-Керхов/Сантамария, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-424710-prognoz-na-match-blanshetzhaket-galdoskollarini-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-08-06-21/