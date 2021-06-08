Скатов/Химено Валеро — Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо: андердог способен удивить фаворита

Прогноз Скатов/Химено Валеро — Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо (09 июня), ставки и коэффициенты

Скатов/Химено Валеро — Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо (09-го июня 2021 года), ставки и коэффициенты

09-го июня 2021 года в 10:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Скатов/Химено Валеро , а противостоять в этом поединке будет Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо.



Так как Скатов/Химено Валеро в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 09-го июня 2021 года. Но, доказать обратное Скатов/Химено Валеро все же сможет в 10:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Скатов/Химено Валеро — Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо:

В 10:00 по Москве Скатов/Химено Валеро выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 09-го июня 2021 года. Скатов/Химено Валеро не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Скатов/Химено Валеро

В этом сезоне Скатов/Химено Валеро имеет в своем активе уже большое количество сыгранных матчей, что однозначно говорит о том, что двенадцатая ракетка мира имеет хорошую форму, так как была возможность ее наиграть. Конечно, несмотря на великолепные результаты на предыдущих турнирах, на них не стоит обращать особое внимание, ведь на тех Челленджерах были оппоненты совершенно другого уровня, с которыми можно было легко брать досрочные победы. А так как этот турнир намного престижнее и здесь собрались лучшие ракетки мира, то и проявить себя не так просто. Скатов/Химено Валеро может радоваться тому, что удалось преодолеть уже четыре этапа, но в последней встрече была очень тяжелая игра, так как первый сет был полностью провален, так что пришлось играть намного осторожнее. Скатов/Химено Валеро еще имеет сложность с адаптацией к корту, так как ранее почти все сыгранные матчи проходили на другом покрытии.



Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо

Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Скатов/Химено Валеро и Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Скатов/Химено Валеро и Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Скатов/Химено Валеро и Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Скатов/Химено Валеро — Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо (09-го июня 2021 года), ставки и коэффициенты

Скатов/Химено Валеро

На данном турнире Скатов/Химено Валеро выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Скатов/Химено Валеро выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Скатов/Химено Валеро допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Скатов/Химено Валеро особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Скатов/Химено Валеро, это умение играть на травяных кортах.

Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо

Выступать в зале Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Скатов/Химено Валеро — Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Скатов/Химено Валеро и Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Скатов/Химено Валеро и Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Скатов/Химено Валеро, и Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Скатов/Химено Валеро — Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо: андердог способен удивить фаворита

Скатов/Химено Валеро и Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Скатов/Химено Валеро имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Скатов/Химено Валеро. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Скатов/Химено Валеро довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Скатов/Химено Валеро.

СЕГОДНЯ МАТЧ Скатов/Химено Валеро — Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Скатов/Химено Валеро и Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Скатов/Химено Валеро, и Менендес-Масэйрас/Ортега-Ольмедо будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-425475-rio-noguchi-govind-nanda-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-itf-09-06-21/