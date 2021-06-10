Прогноз Каролина Меллгени Родригес Алвеш — Джессика Фаилла (10 июня), ставки и коэффициенты

Каролина Меллгени Родригес Алвеш — Джессика Фаилла. Прогноз, ставки на матч (10.06.21)

10.06.2021 в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Каролина Меллгени Родригес Алвеш , а противостоять в этом поединке будет Джессика Фаилла.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Каролина Меллгени Родригес Алвеш — Джессика Фаилла можно будет вплоть до 16:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 10.06.2021. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Каролина Меллгени Родригес Алвеш и Джессика Фаилла еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Каролина Меллгени Родригес Алвеш — Джессика Фаилла. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 16:00 по Москве Каролина Меллгени Родригес Алвеш выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Джессика Фаилла. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 10.06.2021. Каролина Меллгени Родригес Алвеш не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Каролина Меллгени Родригес Алвеш

Каролина Меллгени Родригес Алвеш, несмотря на высокое место в мировом теннисном рейтинге, на этом турнире не входит в число фаворитов, так как в прошлом году здесь был вылет еще на ранней стадии. Но, спустя год Каролина Меллгени Родригес Алвеш может продемонстрировать свой опыт и умение читать игру, так что на этот раз результаты точно не будут настолько плачевными. Сейчас Каролина Меллгени Родригес Алвеш входит в число талантливых представителей большого тенниса, так как прогресс виден на лицо, так что теперь никто не удивляется выходам в полуфиналы и финальные матчи. Да, титулов Каролина Меллгени Родригес Алвеш еще не имеет, но это лишь доказывает то, что 21-я ракетка мира жаждет трофеев и будет в каждой игре демонстрировать максимальную мотивацию. К тому же, этот турнир проходит на грунтовых кортах, а на грунте в этом сезоне было сыграно уже более двадцати матчей, так что Каролина Меллгени Родригес Алвеш сможет уверено чувствовать себя на данном покрытии, и постарается воспользоваться своими преимуществами в тактическом плане.



Джессика Фаилла

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Джессика Фаиллав шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Джессика Фаилла играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Джессика Фаилла держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Джессика Фаилла демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Джессика Фаилла находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

ITF, Каролина Меллгени Родригес Алвеш — Джессика Фаилла

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Каролина Меллгени Родригес Алвеш и Джессика Фаилла. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Каролина Меллгени Родригес Алвеш и Джессика Фаилла в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Каролина Меллгени Родригес Алвеш и Джессика Фаилла имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Каролина Меллгени Родригес Алвеш — Джессика Фаилла. Прогноз, ставки на матч(10.06.21)

Каролина Меллгени Родригес Алвеш

На данный момент Каролина Меллгени Родригес Алвеш занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Каролина Меллгени Родригес Алвеш снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Каролина Меллгени Родригес Алвеш не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Каролина Меллгени Родригес Алвеш не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Джессика Фаилла

На этом турнире Джессика Фаилла играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Джессика Фаилла какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Джессика Фаилла уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Джессика Фаилла много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Джессика Фаилла сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Джессика Фаилла не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Каролина Меллгени Родригес Алвеш — Джессика Фаилла Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Каролина Меллгени Родригес Алвеш и Джессика Фаилла, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Каролина Меллгени Родригес Алвеш и Джессика Фаилла играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Каролина Меллгени Родригес Алвеш, и Джессика Фаилла неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Каролина Меллгени Родригес Алвеш — Джессика Фаилла: погода помешает показать хороший теннис

Каролина Меллгени Родригес Алвеш и Джессика Фаилла которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Каролина Меллгени Родригес Алвеш имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Джессика Фаилла хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Каролина Меллгени Родригес Алвеш. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Джессика Фаилла умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Каролина Меллгени Родригес Алвеш довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Джессика Фаилла вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Каролина Меллгени Родригес Алвеш.

СЕГОДНЯ МАТЧ Каролина Меллгени Родригес Алвеш — Джессика Фаилла. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Каролина Меллгени Родригес Алвеш и Джессика Фаилла. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Каролина Меллгени Родригес Алвеш и для Джессика Фаилла, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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