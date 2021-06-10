Прогноз Башич/Сердарушич — Манафов/Тюрнев (11-го июня 2021 года), ставки и коэффициенты

Башич/Сердарушич — Манафов/Тюрнев. Прогноз, ставки на матч. Челленджер (11.06.21)

11-го июня в 10:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Башич/Сердарушич , а противостоять в этом поединке будет Манафов/Тюрнев.



Так как Башич/Сердарушич в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Манафов/Тюрнев, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 11-го июня. Но, доказать обратное Башич/Сердарушич все же сможет в 10:30 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Башич/Сердарушич — Манафов/Тюрнев. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

11-го июня пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Башич/Сердарушич — Манафов/Тюрнев. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 10:30 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Манафов/Тюрнев, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Манафов/Тюрнев выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Башич/Сердарушич

На данный момент Башич/Сердарушич является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Башич/Сердарушич поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Башич/Сердарушич пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Башич/Сердарушич слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Башич/Сердарушич будет более тщательно готовиться к поединку.



Манафов/Тюрнев

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Манафов/Тюрнев теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Манафов/Тюрнев имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Манафов/Тюрнев испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Манафов/Тюрнев выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Манафов/Тюрнев занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Прогноз на матч

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Башич/Сердарушич и Манафов/Тюрнев. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Башич/Сердарушич — Манафов/Тюрнев. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (11.06.21)

Башич/Сердарушич

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Башич/Сердарушич выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Башич/Сердарушич всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Башич/Сердарушич уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Башич/Сердарушич занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Башич/Сердарушич больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Башич/Сердарушич имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Манафов/Тюрнев

В этом сезоне Манафов/Тюрнев не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Манафов/Тюрнев сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Манафов/Тюрнев допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Манафов/Тюрнев допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Манафов/Тюрнев демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Башич/Сердарушич — Манафов/Тюрнев Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Башич/Сердарушич и Манафов/Тюрнев аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Башич/Сердарушич и Манафов/Тюрнев обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Башич/Сердарушич и Манафов/Тюрнев постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Башич/Сердарушич — Манафов/Тюрнев: порядок побьёт класс

Башич/Сердарушич и Манафов/Тюрнев которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Башич/Сердарушич имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Манафов/Тюрнев хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Башич/Сердарушич. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Манафов/Тюрнев умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Башич/Сердарушич довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Манафов/Тюрнев вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Башич/Сердарушич.

СЕГОДНЯ МАТЧ Башич/Сердарушич — Манафов/Тюрнев. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Башич/Сердарушич и Манафов/Тюрнев. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Башич/Сердарушич и для Манафов/Тюрнев, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-426806-prognoz-na-match-deportivo-rivadaviya-mendoza-atenas-karmen-de-patagones-10-06-21/