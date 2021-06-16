Нг/Эрацо Гонсалес — Брунског/Эрсоз: в ожидании «эйсов»

Прогноз Нг/Эрацо Гонсалес — Брунског/Эрсоз (17-го июня), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Нг/Эрацо Гонсалес — Брунског/Эрсоз 17-го июня

17-го июня в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Нг/Эрацо Гонсалес , а противостоять в этом поединке будет Брунског/Эрсоз.



Нг/Эрацо Гонсалес сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 17-го июня придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Брунског/Эрсоз. По Москве данный поединок начнется в 14:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Брунског/Эрсоз, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Нг/Эрацо Гонсалес — Брунског/Эрсоз. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 14:00 по Москве Нг/Эрацо Гонсалес выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Брунског/Эрсоз. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 17-го июня. Нг/Эрацо Гонсалес не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Нг/Эрацо Гонсалес

Нг/Эрацо Гонсалес отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Нг/Эрацо Гонсалес проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Нг/Эрацо Гонсалес проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Нг/Эрацо Гонсалес играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Нг/Эрацо Гонсалес больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Брунског/Эрсоз

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Брунског/Эрсоз на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Брунског/Эрсоз демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Брунског/Эрсоз имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Брунског/Эрсоз намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Брунског/Эрсоз не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Брунског/Эрсоз будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Брунског/Эрсоз и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Брунског/Эрсоз умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Нг/Эрацо Гонсалес и Брунског/Эрсоз. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Нг/Эрацо Гонсалес и Брунског/Эрсоз должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Нг/Эрацо Гонсалес — Брунског/Эрсоз (17-го июня), ставки и коэффициенты

Нг/Эрацо Гонсалес

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Нг/Эрацо Гонсалес, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Нг/Эрацо Гонсалес уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Нг/Эрацо Гонсалес старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Нг/Эрацо Гонсалес, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Нг/Эрацо Гонсалес не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Нг/Эрацо Гонсалес все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Нг/Эрацо Гонсалес точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Брунског/Эрсоз

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Брунског/Эрсоз все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Брунског/Эрсоз сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Брунског/Эрсоз все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Брунског/Эрсоз предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Нг/Эрацо Гонсалес — Брунског/Эрсоз Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Нг/Эрацо Гонсалес и Брунског/Эрсоз начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Нг/Эрацо Гонсалес и Брунског/Эрсоз показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Нг/Эрацо Гонсалес и Брунског/Эрсоз провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Нг/Эрацо Гонсалес и Брунског/Эрсоз действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Нг/Эрацо Гонсалес — Брунског/Эрсоз: в ожидании «эйсов»

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Нг/Эрацо Гонсалес и Брунског/Эрсоз, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Нг/Эрацо Гонсалес и Брунског/Эрсоз уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Нг/Эрацо Гонсалес — Брунског/Эрсоз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Нг/Эрацо Гонсалес и Брунског/Эрсоз. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Нг/Эрацо Гонсалес и для Брунског/Эрсоз, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-430404-anton-naydanov-milovan-knezhevich-prognoz-i-stavki-ot-specialista-17-06-21/