Мексика — Пуэрто-Рико. Прогноз, ставки на матч(20.06.21)

Прогноз Мексика — Пуэрто-Рико (20-го июня 2021 года), ставки и коэффициенты

Мексика — Пуэрто-Рико (20-го июня), ставки и коэффициенты

20-го июня в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Товарищеские матчи, в котором на своей площадке местный клуб Мексика примет соперника по национальному первенству Пуэрто-Рико.



Букмекерские конторы обновили свою линию, а для любителей баскетбола будет интересен поединок Мексика – Пуэрто-Рико, запланированный на 20-го июня. Баскетболисты появятся на площадке в 17:00 по МСК. Так как в этом сезоне оба матча выиграл баскетбольный клуб Пуэрто-Рико, то болельщики хозяев надеются, что их команда хотя бы дома постарается порадовать победой.



Мексика — Пуэрто-Рико. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Любители ставок не должны пропустить баскетбольное противостояние Мексика — Пуэрто-Рико, запланированное на 20-го июня. Поставить на матч можно будет до 17:00 по МСК, а определить фаворита довольно просто, ведь в десяти последних личных встречах хозяева данного поединка одержали девять побед и только один раз проиграли. Причем, единственная победа баскетбольного клуба Пуэрто-Рико была еще пять лет назад.

Мексика

Летом баскетбольный клуб Мексика устроил распродажу игроков, так что ряды команды покинуло несколько ключевых баскетболистов, которых пока не могут заменить новички. Сейчас хозяева находятся на предпоследнем месте и выше уже вряд ли поднимутся, а вот опустить на последнюю строчку вполне реально. Руководство пока не уволило тренерский штаб, но это связано в первую очередь с тем, что еще не найден новый наставник, который сумел бы начать подготовку команды к уже следующему сезону, так как этот уже и так провален. В последних десяти матчах баскетбольный клуб Мексика одержал только одну победу, причем даже в родных стенах команда не может продемонстрировать сильную игру, а ужасно выступает как в обороне, так и в нападении. Сразу два разыгрывающих защитника травмированы, так что у хозяев будут проблемы с этой позицией.



Пуэрто-Рико

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Пуэрто-Рико понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Пуэрто-Рико выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Пуэрто-Рико сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Мексика — Пуэрто-Рико, запланированного на 20-го июня. На площадке игроки обеих команд появятся в 17:00 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Мексика и Пуэрто-Рико предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Мексика.



Мексика — Пуэрто-Рико. Прогноз, ставки на матч(20.06.21)

Мексика

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Мексика наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Мексика сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Мексика всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Мексика бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Пуэрто-Рико

В прошлом матче баскетбольный клуб Пуэрто-Рико потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Пуэрто-Рико и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Пуэрто-Рико находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Мексика — Пуэрто-Рико Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Мексика — Пуэрто-Рико, который должен пройти 20-го июня в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 17:00 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Мексика в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Мексика — Пуэрто-Рико: хозяева сыграют в свой баскетбол

В этом сезоне у баскетбольного клуба Мексика подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Мексика и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Мексика еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Мексика сыграет в конкретном матче.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Пуэрто-Рико входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Пуэрто-Рико не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

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В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Мексика просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Мексика совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Мексика выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

Три года назад у баскетбольного клуба Пуэрто-Рико сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Пуэрто-Рико идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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