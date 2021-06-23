Прогноз Лиам Броуди — Алекс Де Минаур (23-го июня), ставки и коэффициенты

Лиам Броуди — Алекс Де Минаур. Прогноз, ставки на матч. ATP (23.06.21)

23.06.2021 в 17:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Лиам Броуди , а противостоять в этом поединке будет Алекс Де Минаур.



Судья теннисного матча Лиам Броуди — Алекс Де Минаур должен дать знак о старте игры в 17:30 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 23.06.2021, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Лиам Броуди и Алекс Де Минаур более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Лиам Броуди имеет четыре победы, то Алекс Де Минаур может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Лиам Броуди — Алекс Де Минаур:

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 23.06.2021, ведь именно в этот день на корте встречаются Лиам Броуди и Алекс Де Минаур. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 17:30 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Лиам Броуди имеет на своем счету три победы, Алекс Де Минаур может похвастаться четырьмя.

Лиам Броуди

В этом сезоне Лиам Броуди показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Лиам Броуди сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Лиам Броуди еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Лиам Броуди обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Лиам Броуди играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Лиам Броуди любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Алекс Де Минаур

Нынешняя форма, которую демонстрирует Алекс Де Минаур еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Алекс Де Минаур постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Алекс Де Минаур пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Алекс Де Минаур не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Алекс Де Минаур не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

«Лиам Броуди» — «Алекс Де Минаур»: прогноз автора

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Лиам Броуди и Алекс Де Минаур уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Лиам Броуди — Алекс Де Минаур. Прогноз, ставки на матч(23.06.21)

Лиам Броуди

К данному турниру Лиам Броуди подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Лиам Броуди находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Лиам Броуди не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Лиам Броуди старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Лиам Броуди демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Алекс Де Минаур

На этом турнире Алекс Де Минаур играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Алекс Де Минаур какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Алекс Де Минаур уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Алекс Де Минаур много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Алекс Де Минаур сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Алекс Де Минаур не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Лиам Броуди — Алекс Де Минаур Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Лиам Броуди и Алекс Де Минаур начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Лиам Броуди и Алекс Де Минаур показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Лиам Броуди и Алекс Де Минаур провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Лиам Броуди и Алекс Де Минаур действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Лиам Броуди — Алекс Де Минаур: в ожидании «эйсов»

Лиам Броуди и Алекс Де Минаур которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Лиам Броуди имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Алекс Де Минаур хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Лиам Броуди. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Алекс Де Минаур умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Лиам Броуди довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Алекс Де Минаур вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Лиам Броуди.

СЕГОДНЯ МАТЧ Лиам Броуди — Алекс Де Минаур. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Лиам Броуди и Алекс Де Минаур букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Лиам Броуди и Алекс Де Минаур проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat0-433705-prognoz-na-match-horvatiya-puerto-riko-23-06-21/