Виллануэва/Виллануэва — Суини/Шолкате: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Прогноз Виллануэва/Виллануэва — Суини/Шолкате (01-го июля 2021 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Виллануэва/Виллануэва — Суини/Шолкате 01-го июля

01-го июля в 20:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Виллануэва/Виллануэва , а противостоять в этом поединке будет Суини/Шолкате.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 01-го июля, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Виллануэва/Виллануэва — Суини/Шолкате. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 20:30 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Виллануэва/Виллануэва, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Виллануэва/Виллануэва — Суини/Шолкате. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 01-го июля, так что в разделе тенниса можно найти поединок Виллануэва/Виллануэва — Суини/Шолкате. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 20:30 по Москве, пока не начался поединок. Виллануэва/Виллануэва и Суини/Шолкате еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Виллануэва/Виллануэва

По непонятным причинам Виллануэва/Виллануэва в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Виллануэва/Виллануэва теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Виллануэва/Виллануэва занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Виллануэва/Виллануэва играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Виллануэва/Виллануэва имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Суини/Шолкате

На этом турнире Суини/Шолкате выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Суини/Шолкате снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Суини/Шолкате чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Суини/Шолкате уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Суини/Шолкате зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Прогноз на матч Виллануэва/Виллануэва — Суини/Шолкате

Современный большой теннис пользуется огромной популярностью. И дело не только в том, что этот вид спорта привлекает огромное количество бетторов, большой теннис – это зрелищный вид спорта, в котором спортсмены выдают невероятные ралли розыгрышей, держа болельщиков в напряжении вплоть до последнего удара. Да и сами спортсмены сегодня демонстрируют умный теннис. Сейчас редко встретишь теннисистов, просто перебивающих мяч в розыгрыше. Все стараются атаковать, чтобы навязать оппоненту свою игру, взять инициативу в матче в свои руки и постараться победить. Порой, котировки букмекеров, выставляемые на тот или иной теннисный матч, не отражают реальную силу оппонентов. Поэтому это только на руку бетторам, так как можно сделать ставку на большой коэффициент и выиграть солидную сумму средств с минимальным риском. Обычно, эксперты нашего сайта анализируют наиболее интересные и зрелищные теннисные матчи, те матчи, в которых, на наш взгляд, будет напряженная борьба, и в которых встречаются равные соперники, имеющие равные шансы на успех. Однако, в последнее время, букмекеры все чаще стали недооценивать соперников, поэтому мы стараемся предлагать большой выбор прогнозов на большее количество матчей, чтобы бетторы могли выбирать для ставок наиболее интересные противостояния. К таким матчам можно отнести противостояние, в котором Виллануэва/Виллануэва и Суини/Шолкате будут определять сильнейшего. Мы думаем, что соперники сейчас находятся в хорошей форме, поэтому ожидаем здесь плотного противостояния, поэтому несколько не согласны с тем, как букмекеры котируют данный матч. Более подробную информацию, а также прогнозы на встречу соперников, можно найти ниже.



Виллануэва/Виллануэва — Суини/Шолкате (01-го июля), ставки и коэффициенты

Виллануэва/Виллануэва

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Виллануэва/Виллануэва, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Виллануэва/Виллануэва уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Виллануэва/Виллануэва старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Виллануэва/Виллануэва, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Виллануэва/Виллануэва не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Виллануэва/Виллануэва все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Виллануэва/Виллануэва точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Суини/Шолкате

В этом сезоне Суини/Шолкате действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Суини/Шолкате обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Суини/Шолкате не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Суини/Шолкате не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Суини/Шолкате имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Виллануэва/Виллануэва — Суини/Шолкате Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Виллануэва/Виллануэва и Суини/Шолкате начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Виллануэва/Виллануэва и Суини/Шолкате показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Виллануэва/Виллануэва и Суини/Шолкате провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Виллануэва/Виллануэва и Суини/Шолкате действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Виллануэва/Виллануэва — Суини/Шолкате: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Судя по количеству финалов и титулов, которые Виллануэва/Виллануэва имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Виллануэва/Виллануэва и Суини/Шолкате отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Суини/Шолкате в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Виллануэва/Виллануэва превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Суини/Шолкате сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Виллануэва/Виллануэва гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Виллануэва/Виллануэва — Суини/Шолкате. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Виллануэва/Виллануэва и Суини/Шолкате сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Виллануэва/Виллануэва, и Суини/Шолкате будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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