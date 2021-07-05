Яков Филимонов — Александра Лебедева: в ожидании «эйсов»

Прогноз Яков Филимонов — Александра Лебедева (05-го июля), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Яков Филимонов — Александра Лебедева 05 июля

05 июля в 22:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Smash Cup, в котором на корт выйдут Яков Филимонов , а противостоять в этом поединке будет Александра Лебедева.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 05 июля, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Яков Филимонов — Александра Лебедева. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 22:30 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Яков Филимонов, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Яков Филимонов — Александра Лебедева. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

05 июля пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Яков Филимонов — Александра Лебедева. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 22:30 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Александра Лебедева, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Александра Лебедева выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Яков Филимонов

На данный момент Яков Филимонов является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Яков Филимонов поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Яков Филимонов пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Яков Филимонов слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Яков Филимонов будет более тщательно готовиться к поединку.



Александра Лебедева

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Александра Лебедева в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Александра Лебедева уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Александра Лебедева уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Александра Лебедева обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

Прогноз на матч Яков Филимонов — Александра Лебедева

Современный большой теннис пользуется огромной популярностью. И дело не только в том, что этот вид спорта привлекает огромное количество бетторов, большой теннис – это зрелищный вид спорта, в котором спортсмены выдают невероятные ралли розыгрышей, держа болельщиков в напряжении вплоть до последнего удара. Да и сами спортсмены сегодня демонстрируют умный теннис. Сейчас редко встретишь теннисистов, просто перебивающих мяч в розыгрыше. Все стараются атаковать, чтобы навязать оппоненту свою игру, взять инициативу в матче в свои руки и постараться победить. Порой, котировки букмекеров, выставляемые на тот или иной теннисный матч, не отражают реальную силу оппонентов. Поэтому это только на руку бетторам, так как можно сделать ставку на большой коэффициент и выиграть солидную сумму средств с минимальным риском. Обычно, эксперты нашего сайта анализируют наиболее интересные и зрелищные теннисные матчи, те матчи, в которых, на наш взгляд, будет напряженная борьба, и в которых встречаются равные соперники, имеющие равные шансы на успех. Однако, в последнее время, букмекеры все чаще стали недооценивать соперников, поэтому мы стараемся предлагать большой выбор прогнозов на большее количество матчей, чтобы бетторы могли выбирать для ставок наиболее интересные противостояния. К таким матчам можно отнести противостояние, в котором Яков Филимонов и Александра Лебедева будут определять сильнейшего. Мы думаем, что соперники сейчас находятся в хорошей форме, поэтому ожидаем здесь плотного противостояния, поэтому несколько не согласны с тем, как букмекеры котируют данный матч. Более подробную информацию, а также прогнозы на встречу соперников, можно найти ниже.



Яков Филимонов — Александра Лебедева (05 июля), ставки и коэффициенты

Яков Филимонов

К данному турниру Яков Филимонов подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Яков Филимонов находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Яков Филимонов не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Яков Филимонов старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Яков Филимонов демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Александра Лебедева

Этот сезон Александра Лебедева проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Александра Лебедева снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Александра Лебедева слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Александра Лебедева допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Яков Филимонов — Александра Лебедева Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Яков Филимонов и Александра Лебедева аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Яков Филимонов и Александра Лебедева обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Яков Филимонов и Александра Лебедева постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Яков Филимонов — Александра Лебедева: в ожидании «эйсов»

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Яков Филимонов и Александра Лебедева, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Яков Филимонов и Александра Лебедева уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Яков Филимонов — Александра Лебедева. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Яков Филимонов и Александра Лебедева.



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