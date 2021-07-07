Прогноз Мариам Болквадзе — Нигина Абдураимова (07-го июля 2021 года), ставки и коэффициенты

Мариам Болквадзе — Нигина Абдураимова. Прогноз, ставки на матч. ITF (07.07.21)

07-го июля 2021 года в 11:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Мариам Болквадзе , а противостоять в этом поединке будет Нигина Абдураимова.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Мариам Болквадзе — Нигина Абдураимова можно будет вплоть до 11:30 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 07-го июля 2021 года. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Мариам Болквадзе и Нигина Абдураимова еще ни разу не встречались на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мариам Болквадзе — Нигина Абдураимова:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 07-го июля 2021 года откроет его противостояние Мариам Болквадзе — Нигина Абдураимова. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 11:30 по МСК, то есть до начала игры. Мариам Болквадзе и Нигина Абдураимова отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Нигина Абдураимова может гордиться семью победами, а вот Мариам Болквадзе имеет только пять выигранных встреч.

Мариам Болквадзе

Мариам Болквадзе отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Мариам Болквадзе проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Мариам Болквадзе проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Мариам Болквадзе играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Мариам Болквадзе больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Нигина Абдураимова

На этом турнире Нигина Абдураимова играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Нигина Абдураимова все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Нигина Абдураимова не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Нигина Абдураимова уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Нигина Абдураимова на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Нигина Абдураимова пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Мариам Болквадзе — Нигина Абдураимова. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

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Мариам Болквадзе — Нигина Абдураимова (07-го июля 2021 года), ставки и коэффициенты

Мариам Болквадзе

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Мариам Болквадзе выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Мариам Болквадзе всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Мариам Болквадзе уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Мариам Болквадзе занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Мариам Болквадзе больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Мариам Болквадзе имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Нигина Абдураимова

Выступать в зале Нигина Абдураимова не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Нигина Абдураимова старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Нигина Абдураимова принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Нигина Абдураимова демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Нигина Абдураимова даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Нигина Абдураимова хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Мариам Болквадзе — Нигина Абдураимова Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Мариам Болквадзе и Нигина Абдураимова. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Мариам Болквадзе — Нигина Абдураимова: погода помешает показать хороший теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Мариам Болквадзе имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Мариам Болквадзе и Нигина Абдураимова отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Нигина Абдураимова в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Мариам Болквадзе превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Нигина Абдураимова сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Мариам Болквадзе гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мариам Болквадзе — Нигина Абдураимова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Мариам Болквадзе и Нигина Абдураимова.



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