Прогноз Дигвияи Пратап Сингх — Джон Эчеверрия (12 июля), ставки и коэффициенты

Дигвияи Пратап Сингх — Джон Эчеверрия. Прогноз, ставки на матч (12.07.21)

12 июля в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Дигвияи Пратап Сингх , а противостоять в этом поединке будет Джон Эчеверрия.



Так как Дигвияи Пратап Сингх в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Джон Эчеверрия, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 12 июля. Но, доказать обратное Дигвияи Пратап Сингх все же сможет в 15:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Дигвияи Пратап Сингх — Джон Эчеверрия. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Дигвияи Пратап Сингх — Джон Эчеверрия, которая пройдет 12 июля в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 15:00 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Дигвияи Пратап Сингх

Дигвияи Пратап Сингх отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Дигвияи Пратап Сингх проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Дигвияи Пратап Сингх проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Дигвияи Пратап Сингх играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Дигвияи Пратап Сингх больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Джон Эчеверрия

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Джон Эчеверрия теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Джон Эчеверрия имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Джон Эчеверрия испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Джон Эчеверрия выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Джон Эчеверрия занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Прогноз на матч Дигвияи Пратап Сингх — Джон Эчеверрия

Длительное время Дигвияи Пратап Сингх и Джон Эчеверрия не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Дигвияи Пратап Сингх и Джон Эчеверрия. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Дигвияи Пратап Сингх — Джон Эчеверрия (12 июля), ставки и коэффициенты

Дигвияи Пратап Сингх

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Дигвияи Пратап Сингх, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Дигвияи Пратап Сингх уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Дигвияи Пратап Сингх старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Дигвияи Пратап Сингх, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Дигвияи Пратап Сингх не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Дигвияи Пратап Сингх все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Дигвияи Пратап Сингх точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Джон Эчеверрия

В этом сезоне Джон Эчеверрия не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Джон Эчеверрия сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Джон Эчеверрия допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Джон Эчеверрия допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Джон Эчеверрия демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Дигвияи Пратап Сингх — Джон Эчеверрия Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Дигвияи Пратап Сингх и Джон Эчеверрия. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Дигвияи Пратап Сингх и Джон Эчеверрия встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Дигвияи Пратап Сингх и Джон Эчеверрия довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Дигвияи Пратап Сингх и Джон Эчеверрия подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Дигвияи Пратап Сингх — Джон Эчеверрия: будет сделан акцент на атакующий теннис

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Дигвияи Пратап Сингх и Джон Эчеверрия, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Дигвияи Пратап Сингх сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Джон Эчеверрия имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Дигвияи Пратап Сингх – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Дигвияи Пратап Сингх и Джон Эчеверрия на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Дигвияи Пратап Сингх — Джон Эчеверрия. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Дигвияи Пратап Сингх и Джон Эчеверрия сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Дигвияи Пратап Сингх, и Джон Эчеверрия будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-442689-yellow-brocks-blue-eagles-prognoz-specialista-na-match-12-07-21/