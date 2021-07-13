Юлиан Оклеппо — Маттео Арнальди. Прогноз, ставки на матч(13.07.21)

Прогноз Юлиан Оклеппо — Маттео Арнальди (13 июля), ставки и коэффициенты

Юлиан Оклеппо — Маттео Арнальди (13.07.2021), ставки и коэффициенты

13.07.2021 в 20:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Юлиан Оклеппо , а противостоять в этом поединке будет Маттео Арнальди.



Так как теннисный поединок Юлиан Оклеппо — Маттео Арнальди пройдет уже 13.07.2021, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 20:00 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Юлиан Оклеппо на тот момент намного сильнее, нежели Маттео Арнальди.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Юлиан Оклеппо — Маттео Арнальди:

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 13.07.2021 встречаются Юлиан Оклеппо и Маттео Арнальди. Начало поединка запланировано на 20:00 по МСК. Юлиан Оклеппо является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Юлиан Оклеппо

В этом сезоне Юлиан Оклеппо показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Юлиан Оклеппо играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Юлиан Оклеппо умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Юлиан Оклеппо и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Юлиан Оклеппо будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Юлиан Оклеппо чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Маттео Арнальди

На этом турнире Маттео Арнальди играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Маттео Арнальди все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Маттео Арнальди не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Маттео Арнальди уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Маттео Арнальди на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Маттео Арнальди пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч Юлиан Оклеппо — Маттео Арнальди

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Юлиан Оклеппо и Маттео Арнальди впервые будут встречаться между собой. Если Юлиан Оклеппо уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Маттео Арнальди пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Юлиан Оклеппо демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Юлиан Оклеппо – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Юлиан Оклеппо — Маттео Арнальди. Прогноз, ставки на матч(13.07.21)

Юлиан Оклеппо

Несмотря на внушительный возраст, Юлиан Оклеппо демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Юлиан Оклеппо гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Юлиан Оклеппо обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Юлиан Оклеппо снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Юлиан Оклеппо может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Маттео Арнальди

В этом сезоне Маттео Арнальди не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Маттео Арнальди сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Маттео Арнальди допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Маттео Арнальди допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Маттео Арнальди демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Юлиан Оклеппо — Маттео Арнальди Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Юлиан Оклеппо и Маттео Арнальди. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Юлиан Оклеппо — Маттео Арнальди: будет сделан акцент на атакующий теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Юлиан Оклеппо имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Юлиан Оклеппо и Маттео Арнальди отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Маттео Арнальди в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Юлиан Оклеппо превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Маттео Арнальди сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Юлиан Оклеппо гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Юлиан Оклеппо — Маттео Арнальди. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Юлиан Оклеппо и Маттео Арнальди, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat3-443233-entoni-genov-yanis-loren-prognoz-specialista-na-match-13-07-21/