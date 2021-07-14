Прогноз Вахачик/Панова — Ди Лорензо/Шарма (15-го июля), ставки и коэффициенты

Вахачик/Панова — Ди Лорензо/Шарма. Прогноз, ставки на матч. WTA (15.07.21)

15.07.2021 в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Вахачик/Панова , а противостоять в этом поединке будет Ди Лорензо/Шарма.



Вахачик/Панова считается фаворитом данной теннисной встречи, так что, по мнению многих экспертов данного вида спорта, Ди Лорензо/Шарма 15.07.2021 будет иметь небольшие шансы на успех. Как же оно будет на самом деле, и чем завершится игра, станет ясно уже начиная с 14:00 по московскому времени, когда стартует поединок. Ранее между данными профессионалами большого тенниса не было ни одной личной встречи, хотя они занимают довольно высокие позиции в мировом рейтинге.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Вахачик/Панова — Ди Лорензо/Шарма:

15.07.2021 пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Вахачик/Панова — Ди Лорензо/Шарма. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 14:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Ди Лорензо/Шарма, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Ди Лорензо/Шарма выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Вахачик/Панова

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Вахачик/Панова находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Вахачик/Панова является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Вахачик/Панова умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Вахачик/Панова обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Вахачик/Панова может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Ди Лорензо/Шарма

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Ди Лорензо/Шарма на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Ди Лорензо/Шарма демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Ди Лорензо/Шарма имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Ди Лорензо/Шарма намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Ди Лорензо/Шарма не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Ди Лорензо/Шарма будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Ди Лорензо/Шарма и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Ди Лорензо/Шарма умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Вахачик/Панова — Ди Лорензо/Шарма. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Вахачик/Панова и Ди Лорензо/Шарма впервые будут встречаться между собой. Если Вахачик/Панова уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Ди Лорензо/Шарма пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Вахачик/Панова демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Вахачик/Панова – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Вахачик/Панова — Ди Лорензо/Шарма. Прогноз, ставки на матч(15.07.21)

Вахачик/Панова

После того, как в 2016 году было выиграно сразу четыре титула, из которых три как раз на харде, все ожидали, что прошлый сезон Вахачик/Панова проведет как минимум не хуже, но он получился довольно слабым, так как не было ни одной победы на серьезном турнире. И матчей было сыграно намного меньше, да и результаты в них были хуже, так что пришлось опуститься с пятого места в рейтинге на 26-ю строчку в мировом теннисе. В межсезонье были упорные тренировки, так что есть надежда, что Вахачик/Панова в этом сезоне продемонстрирует более привычный уровень тенниса и ввяжется в борьбу за престижные трофеи. Тем более, что Вахачик/Панова больше всего любит играть как раз в залах на твердом покрытии, так как этот турнир может стать трамплином для новых успехов. Несмотря на молодой возраст, Вахачик/Панова уже обладает хорошим опытом в профессиональном теннисе, а также может продемонстрировать немалый арсенал технических навыков.

Ди Лорензо/Шарма

На этом турнире Ди Лорензо/Шарма играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Ди Лорензо/Шарма какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Ди Лорензо/Шарма уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Ди Лорензо/Шарма много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Ди Лорензо/Шарма сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Ди Лорензо/Шарма не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Вахачик/Панова — Ди Лорензо/Шарма Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Вахачик/Панова и Ди Лорензо/Шарма. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Вахачик/Панова — Ди Лорензо/Шарма: порядок побьёт класс

Вахачик/Панова и Ди Лорензо/Шарма которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Вахачик/Панова имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Ди Лорензо/Шарма хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Вахачик/Панова. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Ди Лорензо/Шарма умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Вахачик/Панова довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Ди Лорензо/Шарма вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Вахачик/Панова.

СЕГОДНЯ МАТЧ Вахачик/Панова — Ди Лорензо/Шарма. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Вахачик/Панова и Ди Лорензо/Шарма.



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