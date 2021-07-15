Лоли Жанжан — Ришель Хогенкамп: андердог способен удивить фаворита

Прогноз Лоли Жанжан — Ришель Хогенкамп (15-го июля), ставки и коэффициенты

Лоли Жанжан — Ришель Хогенкамп (15 июля), ставки и коэффициенты

15 июля в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Лоли Жанжан , а противостоять в этом поединке будет Ришель Хогенкамп.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Лоли Жанжан — Ришель Хогенкамп можно будет вплоть до 12:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 15 июля. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Лоли Жанжан и Ришель Хогенкамп еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Лоли Жанжан — Ришель Хогенкамп. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Лоли Жанжан имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 15 июля нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Ришель Хогенкамп. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 12:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Лоли Жанжан имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Лоли Жанжан

Лоли Жанжан отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Лоли Жанжан проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Лоли Жанжан проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Лоли Жанжан играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Лоли Жанжан больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Ришель Хогенкамп

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Ришель Хогенкамп теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Ришель Хогенкамп имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Ришель Хогенкамп испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Ришель Хогенкамп выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Ришель Хогенкамп занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Лоли Жанжан — Ришель Хогенкамп. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Лоли Жанжан и Ришель Хогенкамп – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Прогноз и ставка на матч Лоли Жанжан — Ришель Хогенкамп 15 июля

Лоли Жанжан

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Лоли Жанжан, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Лоли Жанжан уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Лоли Жанжан старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Лоли Жанжан, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Лоли Жанжан не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Лоли Жанжан все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Лоли Жанжан точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Ришель Хогенкамп

В этом сезоне Ришель Хогенкамп действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Ришель Хогенкамп обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Ришель Хогенкамп не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Ришель Хогенкамп не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Ришель Хогенкамп имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Лоли Жанжан — Ришель Хогенкамп Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Лоли Жанжан и Ришель Хогенкамп. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Лоли Жанжан — Ришель Хогенкамп: андердог способен удивить фаворита

Лоли Жанжан и Ришель Хогенкамп которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Лоли Жанжан имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Ришель Хогенкамп хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Лоли Жанжан. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Ришель Хогенкамп умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Лоли Жанжан довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Ришель Хогенкамп вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Лоли Жанжан.

СЕГОДНЯ МАТЧ Лоли Жанжан — Ришель Хогенкамп. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Лоли Жанжан и Ришель Хогенкамп.



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