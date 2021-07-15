Минелла/Фогеле — Ходзуми/Чжан. Прогноз, ставки на матч(15.07.21)

Прогноз Минелла/Фогеле — Ходзуми/Чжан (15-го июля), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Минелла/Фогеле — Ходзуми/Чжан 15.07.2021

15.07.2021 в 16:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Минелла/Фогеле , а противостоять в этом поединке будет Ходзуми/Чжан.



В 16:30 по московскому времени поклонники большого тенниса будут внимательно следить за тем, как на корте будут противостоять Минелла/Фогеле и Ходзуми/Чжан. Тем кто, хочет посмотреть на игру, которая пройдет 15.07.2021, вживую, еще можно купить билеты, так как еще есть свободные места на трибунах. Между ведущими мировыми ракетками за всю историю было лишь четыре встречи, причем в них было по две победы у каждого соперника.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Минелла/Фогеле — Ходзуми/Чжан:

Минелла/Фогеле имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 15.07.2021 нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Ходзуми/Чжан. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 16:30. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Минелла/Фогеле имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Минелла/Фогеле

Этот турнир Минелла/Фогеле проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Минелла/Фогеле может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Минелла/Фогеле однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Минелла/Фогеле имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Минелла/Фогеле левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Минелла/Фогеле хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Ходзуми/Чжан

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Ходзуми/Чжан на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Ходзуми/Чжан демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Ходзуми/Чжан имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Ходзуми/Чжан намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Ходзуми/Чжан не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Ходзуми/Чжан будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Ходзуми/Чжан и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Ходзуми/Чжан умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Минелла/Фогеле и Ходзуми/Чжан. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Минелла/Фогеле и Ходзуми/Чжан должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Минелла/Фогеле — Ходзуми/Чжан. Прогноз, ставки на матч(15.07.21)

Минелла/Фогеле

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Минелла/Фогеле, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Минелла/Фогеле уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Минелла/Фогеле старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Минелла/Фогеле, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Минелла/Фогеле не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Минелла/Фогеле все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Минелла/Фогеле точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Ходзуми/Чжан

Этот сезон Ходзуми/Чжан проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Ходзуми/Чжан снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Ходзуми/Чжан слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Ходзуми/Чжан допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Минелла/Фогеле — Ходзуми/Чжан Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Минелла/Фогеле и Ходзуми/Чжан, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Минелла/Фогеле и Ходзуми/Чжан играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Минелла/Фогеле, и Ходзуми/Чжан неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Минелла/Фогеле — Ходзуми/Чжан: снова ждем результативной игры

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Минелла/Фогеле и Ходзуми/Чжан из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Ходзуми/Чжан относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Ходзуми/Чжан проводит второй или третий матч. А вот Минелла/Фогеле как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Минелла/Фогеле, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Минелла/Фогеле без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Минелла/Фогеле вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Минелла/Фогеле — Ходзуми/Чжан. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Минелла/Фогеле и Ходзуми/Чжан сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Минелла/Фогеле, и Ходзуми/Чжан будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-444351-mirza-bashich-rayan-peniston-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-chellendzher-15-07-21/