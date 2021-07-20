Жюльета Лара Эстэйбл — Жордина Кегарра Рамирес. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (20.07.21)

Прогноз Жюльета Лара Эстэйбл — Жордина Кегарра Рамирес (20 июля), ставки и коэффициенты

Жюльета Лара Эстэйбл — Жордина Кегарра Рамирес (20-го июля), ставки и коэффициенты

20-го июля в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Жюльета Лара Эстэйбл , а противостоять в этом поединке будет Жордина Кегарра Рамирес.



Жюльета Лара Эстэйбл сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 20-го июля придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Жордина Кегарра Рамирес. По Москве данный поединок начнется в 11:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Жордина Кегарра Рамирес, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Жюльета Лара Эстэйбл — Жордина Кегарра Рамирес:

20-го июля пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Жюльета Лара Эстэйбл — Жордина Кегарра Рамирес. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 11:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Жордина Кегарра Рамирес, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Жордина Кегарра Рамирес выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Жюльета Лара Эстэйбл

Жюльета Лара Эстэйбл отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Жюльета Лара Эстэйбл проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Жюльета Лара Эстэйбл проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Жюльета Лара Эстэйбл играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Жюльета Лара Эстэйбл больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Жордина Кегарра Рамирес

На этом турнире Жордина Кегарра Рамирес играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Жордина Кегарра Рамирес все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Жордина Кегарра Рамирес не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Жордина Кегарра Рамирес уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Жордина Кегарра Рамирес на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Жордина Кегарра Рамирес пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч Жюльета Лара Эстэйбл — Жордина Кегарра Рамирес

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Жюльета Лара Эстэйбл и Жордина Кегарра Рамирес являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Жюльета Лара Эстэйбл — Жордина Кегарра Рамирес. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (20.07.21)

Жюльета Лара Эстэйбл

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Жюльета Лара Эстэйбл выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Жюльета Лара Эстэйбл всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Жюльета Лара Эстэйбл уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Жюльета Лара Эстэйбл занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Жюльета Лара Эстэйбл больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Жюльета Лара Эстэйбл имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Жордина Кегарра Рамирес

Несмотря на свой молодой возраст, Жордина Кегарра Рамирес демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Жордина Кегарра Рамирес уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Жордина Кегарра Рамирес станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Жордина Кегарра Рамирес, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Жордина Кегарра Рамирес умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Жордина Кегарра Рамирес имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Жюльета Лара Эстэйбл — Жордина Кегарра Рамирес Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Жюльета Лара Эстэйбл и Жордина Кегарра Рамирес начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Жюльета Лара Эстэйбл и Жордина Кегарра Рамирес показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Жюльета Лара Эстэйбл и Жордина Кегарра Рамирес провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Жюльета Лара Эстэйбл и Жордина Кегарра Рамирес действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Жюльета Лара Эстэйбл — Жордина Кегарра Рамирес: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Судя по количеству финалов и титулов, которые Жюльета Лара Эстэйбл имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Жюльета Лара Эстэйбл и Жордина Кегарра Рамирес отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Жордина Кегарра Рамирес в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Жюльета Лара Эстэйбл превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Жордина Кегарра Рамирес сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Жюльета Лара Эстэйбл гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Жюльета Лара Эстэйбл — Жордина Кегарра Рамирес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Жюльета Лара Эстэйбл и Жордина Кегарра Рамирес букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Жюльета Лара Эстэйбл и Жордина Кегарра Рамирес проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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