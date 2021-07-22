Елена Габриэла Рузе — Лючия Бронцетти: кто пройдет в следующий раунд?

Прогноз Елена Габриэла Рузе — Лючия Бронцетти (23-го июля), ставки и коэффициенты

Елена Габриэла Рузе — Лючия Бронцетти (23 июля), ставки и коэффициенты

23 июля в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Елена Габриэла Рузе , а противостоять в этом поединке будет Лючия Бронцетти.



Теннисное противостояние Елена Габриэла Рузе — Лючия Бронцетти пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 23 июля. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 12:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Елена Габриэла Рузе является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Елена Габриэла Рузе — Лючия Бронцетти. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

23 июля пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Елена Габриэла Рузе — Лючия Бронцетти. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 12:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Лючия Бронцетти, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Лючия Бронцетти выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Елена Габриэла Рузе

Пока Елена Габриэла Рузе не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Елена Габриэла Рузе находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Елена Габриэла Рузе будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Елена Габриэла Рузе довольно неплохо играет на данном покрытии.



Лючия Бронцетти

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Лючия Бронцетти на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Лючия Бронцетти демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Лючия Бронцетти имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Лючия Бронцетти намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Лючия Бронцетти не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Лючия Бронцетти будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Лючия Бронцетти и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Лючия Бронцетти умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

WTA, Елена Габриэла Рузе — Лючия Бронцетти

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Елена Габриэла Рузе — Лючия Бронцетти (23 июля), ставки и коэффициенты

Елена Габриэла Рузе

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Елена Габриэла Рузе, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Елена Габриэла Рузе уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Елена Габриэла Рузе старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Елена Габриэла Рузе, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Елена Габриэла Рузе не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Елена Габриэла Рузе все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Елена Габриэла Рузе точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Лючия Бронцетти

Лючия Бронцетти лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Лючия Бронцетти играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Лючия Бронцетти начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Лючия Бронцетти выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Лючия Бронцетти сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Елена Габриэла Рузе — Лючия Бронцетти Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Елена Габриэла Рузе и Лючия Бронцетти, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Елена Габриэла Рузе и Лючия Бронцетти играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Елена Габриэла Рузе, и Лючия Бронцетти неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Елена Габриэла Рузе — Лючия Бронцетти: кто пройдет в следующий раунд?

Елена Габриэла Рузе и Лючия Бронцетти которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Елена Габриэла Рузе имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Лючия Бронцетти хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Елена Габриэла Рузе. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Лючия Бронцетти умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Елена Габриэла Рузе довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Лючия Бронцетти вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Елена Габриэла Рузе.

СЕГОДНЯ МАТЧ Елена Габриэла Рузе — Лючия Бронцетти. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Елена Габриэла Рузе и Лючия Бронцетти, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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