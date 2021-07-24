Прогноз Марк Пашукевич — Игорь Янушкевич (24.07.2021), ставки и коэффициенты

Марк Пашукевич — Игорь Янушкевич. Прогноз, ставки на матч (24.07.21)

24 июля в 21:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Daily Aqua Tour, в котором на корт выйдут Марк Пашукевич , а противостоять в этом поединке будет Игорь Янушкевич.



Буквально несколько дней назад Марк Пашукевич и Игорь Янушкевич играли свои матчи, а теперь уже 24 июля им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 21:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Марк Пашукевич имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



Марк Пашукевич — Игорь Янушкевич. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 24 июля, так что в разделе тенниса можно найти поединок Марк Пашукевич — Игорь Янушкевич. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 21:00 по Москве, пока не начался поединок. Марк Пашукевич и Игорь Янушкевич еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Марк Пашукевич

Пока Марк Пашукевич не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Марк Пашукевич находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Марк Пашукевич будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Марк Пашукевич довольно неплохо играет на данном покрытии.



Игорь Янушкевич

Нынешняя форма, которую демонстрирует Игорь Янушкевич еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Игорь Янушкевич постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Игорь Янушкевич пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Игорь Янушкевич не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Игорь Янушкевич не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Daily Aqua Tour, Марк Пашукевич — Игорь Янушкевич

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Прогноз и ставка на матч Марк Пашукевич — Игорь Янушкевич 24 июля

Марк Пашукевич

В этом сезоне Марк Пашукевич демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Марк Пашукевич уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Марк Пашукевич любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Марк Пашукевич часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Марк Пашукевич умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Игорь Янушкевич

Игорь Янушкевич лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Игорь Янушкевич играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Игорь Янушкевич начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Игорь Янушкевич выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Игорь Янушкевич сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Марк Пашукевич — Игорь Янушкевич Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Марк Пашукевич и Игорь Янушкевич. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Марк Пашукевич и Игорь Янушкевич встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Марк Пашукевич и Игорь Янушкевич довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Марк Пашукевич и Игорь Янушкевич подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Марк Пашукевич — Игорь Янушкевич: будет сделан акцент на атакующий теннис

Марк Пашукевич и Игорь Янушкевич которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Марк Пашукевич имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Игорь Янушкевич хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Марк Пашукевич. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Игорь Янушкевич умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Марк Пашукевич довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Игорь Янушкевич вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Марк Пашукевич.

СЕГОДНЯ МАТЧ Марк Пашукевич — Игорь Янушкевич. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Марк Пашукевич и Игорь Янушкевич, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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