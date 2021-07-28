Прогноз Брунэ Ольсен/Заар — Линд Галлахер/Хиетаранта (29 июля), ставки и коэффициенты

Брунэ Ольсен/Заар — Линд Галлахер/Хиетаранта. Прогноз, ставки на матч (29.07.21)

29.07.2021 в 10:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Брунэ Ольсен/Заар , а противостоять в этом поединке будет Линд Галлахер/Хиетаранта.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Брунэ Ольсен/Заар — Линд Галлахер/Хиетаранта, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 29.07.2021, а его начало по МСК будет в 10:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Брунэ Ольсен/Заар. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



Брунэ Ольсен/Заар — Линд Галлахер/Хиетаранта. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 29.07.2021, ведь именно в этот день на корте встречаются Брунэ Ольсен/Заар и Линд Галлахер/Хиетаранта. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 10:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Брунэ Ольсен/Заар имеет на своем счету три победы, Линд Галлахер/Хиетаранта может похвастаться четырьмя.

Брунэ Ольсен/Заар

Брунэ Ольсен/Заар отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Брунэ Ольсен/Заар проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Брунэ Ольсен/Заар проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Брунэ Ольсен/Заар играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Брунэ Ольсен/Заар больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Линд Галлахер/Хиетаранта

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Линд Галлахер/Хиетаранта имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Линд Галлахер/Хиетаранта демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Линд Галлахер/Хиетаранта не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Линд Галлахер/Хиетаранта не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

ITF, Брунэ Ольсен/Заар — Линд Галлахер/Хиетаранта

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Брунэ Ольсен/Заар — Линд Галлахер/Хиетаранта (29.07.2021), ставки и коэффициенты

Брунэ Ольсен/Заар

Брунэ Ольсен/Заар не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Брунэ Ольсен/Заар любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Брунэ Ольсен/Заар умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Брунэ Ольсен/Заар не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Брунэ Ольсен/Заар умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Линд Галлахер/Хиетаранта

Несмотря на свой молодой возраст, Линд Галлахер/Хиетаранта демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Линд Галлахер/Хиетаранта уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Линд Галлахер/Хиетаранта станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Линд Галлахер/Хиетаранта, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Линд Галлахер/Хиетаранта умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Линд Галлахер/Хиетаранта имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Брунэ Ольсен/Заар — Линд Галлахер/Хиетаранта Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Брунэ Ольсен/Заар и Линд Галлахер/Хиетаранта. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Брунэ Ольсен/Заар и Линд Галлахер/Хиетаранта встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Брунэ Ольсен/Заар и Линд Галлахер/Хиетаранта довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Брунэ Ольсен/Заар и Линд Галлахер/Хиетаранта подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Брунэ Ольсен/Заар — Линд Галлахер/Хиетаранта: ставим на двойные ошибки

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Брунэ Ольсен/Заар и Линд Галлахер/Хиетаранта, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Брунэ Ольсен/Заар сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Линд Галлахер/Хиетаранта имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Брунэ Ольсен/Заар – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Брунэ Ольсен/Заар и Линд Галлахер/Хиетаранта на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Брунэ Ольсен/Заар — Линд Галлахер/Хиетаранта. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Брунэ Ольсен/Заар и Линд Галлахер/Хиетаранта. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Брунэ Ольсен/Заар и для Линд Галлахер/Хиетаранта, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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