Георге Цивадзе — Джулиан Кэш. Прогноз, ставки на матч(30.07.21)

Прогноз Георге Цивадзе — Джулиан Кэш (30-го июля), ставки и коэффициенты

Георге Цивадзе — Джулиан Кэш (30.07.2021), ставки и коэффициенты

30.07.2021 в 10:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Георге Цивадзе , а противостоять в этом поединке будет Джулиан Кэш.



Георге Цивадзе считается фаворитом данной теннисной встречи, так что, по мнению многих экспертов данного вида спорта, Джулиан Кэш 30.07.2021 будет иметь небольшие шансы на успех. Как же оно будет на самом деле, и чем завершится игра, станет ясно уже начиная с 10:30 по московскому времени, когда стартует поединок. Ранее между данными профессионалами большого тенниса не было ни одной личной встречи, хотя они занимают довольно высокие позиции в мировом рейтинге.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Георге Цивадзе — Джулиан Кэш:

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 30.07.2021, ведь именно в этот день на корте встречаются Георге Цивадзе и Джулиан Кэш. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 10:30 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Георге Цивадзе имеет на своем счету три победы, Джулиан Кэш может похвастаться четырьмя.

Георге Цивадзе

На данный момент Георге Цивадзе является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Георге Цивадзе однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Георге Цивадзе демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Георге Цивадзе хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Георге Цивадзе часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Джулиан Кэш

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Джулиан Кэш теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Джулиан Кэш имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Джулиан Кэш испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Джулиан Кэш выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Джулиан Кэш занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

«Георге Цивадзе» — «Джулиан Кэш»: прогноз автора

Георге Цивадзе и Джулиан Кэш – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Георге Цивадзе — Джулиан Кэш. Прогноз, ставки на матч(30.07.21)

Георге Цивадзе

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Георге Цивадзе, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Георге Цивадзе уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Георге Цивадзе старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Георге Цивадзе, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Георге Цивадзе не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Георге Цивадзе все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Георге Цивадзе точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Джулиан Кэш

В этом сезоне Джулиан Кэш действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Джулиан Кэш обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Джулиан Кэш не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Джулиан Кэш не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Джулиан Кэш имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Георге Цивадзе — Джулиан Кэш Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Георге Цивадзе и Джулиан Кэш начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Георге Цивадзе и Джулиан Кэш показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Георге Цивадзе и Джулиан Кэш провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Георге Цивадзе и Джулиан Кэш действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Георге Цивадзе — Джулиан Кэш: андердог способен удивить фаворита

Георге Цивадзе и Джулиан Кэш которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Георге Цивадзе имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Джулиан Кэш хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Георге Цивадзе. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Джулиан Кэш умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Георге Цивадзе довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Джулиан Кэш вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Георге Цивадзе.

СЕГОДНЯ МАТЧ Георге Цивадзе — Джулиан Кэш. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Георге Цивадзе и Джулиан Кэш букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Георге Цивадзе и Джулиан Кэш проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat4-451809-ernesto-eskobedo-derian-king-prognoz-specialista-na-match-30-07-21/