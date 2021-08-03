Ашмита Исварамурти — Мелл Элизабет Реаско Гонсалес. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (04.08.21)

Прогноз Ашмита Исварамурти — Мелл Элизабет Реаско Гонсалес (04-го августа), ставки и коэффициенты

Ашмита Исварамурти — Мелл Элизабет Реаско Гонсалес (04-го августа 2021 года), ставки и коэффициенты

04-го августа 2021 года в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ашмита Исварамурти , а противостоять в этом поединке будет Мелл Элизабет Реаско Гонсалес.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Ашмита Исварамурти — Мелл Элизабет Реаско Гонсалес, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 04-го августа 2021 года, а его начало по МСК будет в 11:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Ашмита Исварамурти. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



Ашмита Исварамурти — Мелл Элизабет Реаско Гонсалес. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Ашмита Исварамурти — Мелл Элизабет Реаско Гонсалес запланирован организаторами турнира на 04-го августа 2021 года, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 11:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Ашмита Исварамурти и Мелл Элизабет Реаско Гонсалес встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Ашмита Исварамурти имеет три победы при одном поражении.

Ашмита Исварамурти

По непонятным причинам Ашмита Исварамурти в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Ашмита Исварамурти теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Ашмита Исварамурти занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Ашмита Исварамурти играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Ашмита Исварамурти имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Мелл Элизабет Реаско Гонсалес

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Мелл Элизабет Реаско Гонсалес в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Мелл Элизабет Реаско Гонсалес уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Мелл Элизабет Реаско Гонсалес уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Мелл Элизабет Реаско Гонсалес обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

Прогноз на матч

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Ашмита Исварамурти — Мелл Элизабет Реаско Гонсалес. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (04.08.21)

Ашмита Исварамурти

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Ашмита Исварамурти, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Ашмита Исварамурти уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Ашмита Исварамурти старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Ашмита Исварамурти, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Ашмита Исварамурти не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Ашмита Исварамурти все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Ашмита Исварамурти точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Мелл Элизабет Реаско Гонсалес

Выступать в зале Мелл Элизабет Реаско Гонсалес не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Мелл Элизабет Реаско Гонсалес старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Мелл Элизабет Реаско Гонсалес принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Мелл Элизабет Реаско Гонсалес демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Мелл Элизабет Реаско Гонсалес даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Мелл Элизабет Реаско Гонсалес хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Ашмита Исварамурти — Мелл Элизабет Реаско Гонсалес Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Ашмита Исварамурти и Мелл Элизабет Реаско Гонсалес. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Ашмита Исварамурти и Мелл Элизабет Реаско Гонсалес встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Ашмита Исварамурти и Мелл Элизабет Реаско Гонсалес довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Ашмита Исварамурти и Мелл Элизабет Реаско Гонсалес подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Ашмита Исварамурти — Мелл Элизабет Реаско Гонсалес: соперники не будут долго запрягать

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Ашмита Исварамурти и Мелл Элизабет Реаско Гонсалес, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Ашмита Исварамурти сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Мелл Элизабет Реаско Гонсалес имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Ашмита Исварамурти – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Ашмита Исварамурти и Мелл Элизабет Реаско Гонсалес на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ашмита Исварамурти — Мелл Элизабет Реаско Гонсалес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Ашмита Исварамурти и Мелл Элизабет Реаско Гонсалес букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Ашмита Исварамурти и Мелл Элизабет Реаско Гонсалес проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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