Прогноз Хайме Пла Мальфейто — Франсуа Мусителли (04 августа), ставки и коэффициенты

Хайме Пла Мальфейто — Франсуа Мусителли. Прогноз, ставки на матч (04.08.21)

04-го августа в 13:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UTR Pro Tennis Series, в котором на корт выйдут Хайме Пла Мальфейто , а противостоять в этом поединке будет Франсуа Мусителли.



Теннисное противостояние Хайме Пла Мальфейто — Франсуа Мусителли пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 04-го августа. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 13:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Хайме Пла Мальфейто является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Хайме Пла Мальфейто — Франсуа Мусителли:

Хайме Пла Мальфейто имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 04-го августа нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Франсуа Мусителли. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 13:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Хайме Пла Мальфейто имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Хайме Пла Мальфейто

По непонятным причинам Хайме Пла Мальфейто в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Хайме Пла Мальфейто теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Хайме Пла Мальфейто занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Хайме Пла Мальфейто играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Хайме Пла Мальфейто имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Франсуа Мусителли

Во взрослом туре Франсуа Мусителли проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Франсуа Мусителли пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Франсуа Мусителли предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Франсуа Мусителли еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

Прогноз на матч Хайме Пла Мальфейто — Франсуа Мусителли

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Хайме Пла Мальфейто и Франсуа Мусителли. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Хайме Пла Мальфейто и Франсуа Мусителли должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Хайме Пла Мальфейто — Франсуа Мусителли. Прогноз, ставки на матч(04.08.21)

Хайме Пла Мальфейто

К данному турниру Хайме Пла Мальфейто подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Хайме Пла Мальфейто находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Хайме Пла Мальфейто не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Хайме Пла Мальфейто старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Хайме Пла Мальфейто демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Франсуа Мусителли

На этом турнире Франсуа Мусителли играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Франсуа Мусителли какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Франсуа Мусителли уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Франсуа Мусителли много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Франсуа Мусителли сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Франсуа Мусителли не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Хайме Пла Мальфейто — Франсуа Мусителли Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Хайме Пла Мальфейто и Франсуа Мусителли начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Хайме Пла Мальфейто и Франсуа Мусителли показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Хайме Пла Мальфейто и Франсуа Мусителли провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Хайме Пла Мальфейто и Франсуа Мусителли действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Хайме Пла Мальфейто — Франсуа Мусителли: андердог способен удивить фаворита

Судя по количеству финалов и титулов, которые Хайме Пла Мальфейто имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Хайме Пла Мальфейто и Франсуа Мусителли отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Франсуа Мусителли в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Хайме Пла Мальфейто превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Франсуа Мусителли сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Хайме Пла Мальфейто гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Хайме Пла Мальфейто — Франсуа Мусителли. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Хайме Пла Мальфейто и Франсуа Мусителли сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Хайме Пла Мальфейто, и Франсуа Мусителли будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-454466-daniil-hurtov-ruslan-kuznecov-prognoz-professionala-na-tennis-04-08-21/