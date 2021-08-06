Прогноз Бенджамин Ханнестад — Йоханнес Ингильдсен (06.08.2021), ставки и коэффициенты

Бенджамин Ханнестад — Йоханнес Ингильдсен. Прогноз, ставки на матч. ITF (06.08.21)

06 августа в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Бенджамин Ханнестад , а противостоять в этом поединке будет Йоханнес Ингильдсен.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 06 августа, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Бенджамин Ханнестад — Йоханнес Ингильдсен. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 12:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Бенджамин Ханнестад, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Бенджамин Ханнестад — Йоханнес Ингильдсен. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 12:00 по Москве Бенджамин Ханнестад выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Йоханнес Ингильдсен. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 06 августа. Бенджамин Ханнестад не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Бенджамин Ханнестад

Этот турнир Бенджамин Ханнестад проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Бенджамин Ханнестад может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Бенджамин Ханнестад однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Бенджамин Ханнестад имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Бенджамин Ханнестад левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Бенджамин Ханнестад хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Йоханнес Ингильдсен

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Йоханнес Ингильдсен на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Йоханнес Ингильдсен демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Йоханнес Ингильдсен имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Йоханнес Ингильдсен намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Йоханнес Ингильдсен не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Йоханнес Ингильдсен будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Йоханнес Ингильдсен и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Йоханнес Ингильдсен умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч Бенджамин Ханнестад — Йоханнес Ингильдсен

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Бенджамин Ханнестад и Йоханнес Ингильдсен. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Бенджамин Ханнестад — Йоханнес Ингильдсен. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (06.08.21)

Бенджамин Ханнестад

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Бенджамин Ханнестад, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Бенджамин Ханнестад уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Бенджамин Ханнестад старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Бенджамин Ханнестад, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Бенджамин Ханнестад не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Бенджамин Ханнестад все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Бенджамин Ханнестад точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Йоханнес Ингильдсен

На этом турнире Йоханнес Ингильдсен играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Йоханнес Ингильдсен какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Йоханнес Ингильдсен уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Йоханнес Ингильдсен много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Йоханнес Ингильдсен сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Йоханнес Ингильдсен не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Бенджамин Ханнестад — Йоханнес Ингильдсен Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Бенджамин Ханнестад и Йоханнес Ингильдсен, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Бенджамин Ханнестад и Йоханнес Ингильдсен играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Бенджамин Ханнестад, и Йоханнес Ингильдсен неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Бенджамин Ханнестад — Йоханнес Ингильдсен: порядок побьёт класс

Бенджамин Ханнестад и Йоханнес Ингильдсен которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Бенджамин Ханнестад имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Йоханнес Ингильдсен хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Бенджамин Ханнестад. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Йоханнес Ингильдсен умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Бенджамин Ханнестад довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Йоханнес Ингильдсен вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Бенджамин Ханнестад.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бенджамин Ханнестад — Йоханнес Ингильдсен. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Бенджамин Ханнестад и Йоханнес Ингильдсен. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Бенджамин Ханнестад и для Йоханнес Ингильдсен, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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