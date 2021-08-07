Виктория Пльзень (19) — Градец-Кралове (19): соперники не будут долго запрягать

Прогнозы и ставки на матч Виктория Пльзень (19) — Градец-Кралове (19) 07.08.21

«Виктория Пльзень (19)» – «Градец-Кралове (19)». 07.08.21. Прогноз и ставки на матч

После трех выездных поединков подряд футбольный клуб Виктория Пльзень (19) возвращается домой и 07 августа проведет первый матч в родных стенах. А в гости приезжают футболисты клуба Градец-Кралове (19), так что встреча не обещает быть легкой. Свисток главного арбитра о начале игры прозвучит в 12:00 по Москве. Если брать всю историю данного противостояния, то в нем было уже 34 матча, по итогам которых лучше себя проявил футбольный клуб Градец-Кралове (19), одержавший пятнадцать побед при шести поражениях. Гости также смогли выиграть три из последних четырех встреч.



Долгожданный футбольный матч, в котором соперниками будут команда Виктория Пльзень (19) и Градец-Кралове (19), начнется уже совсем скоро. Естественно, наши прогнозисты не смогли оставить такое спортивное событие без внимания, поэтому решили предложить свое видение развития событий в этом матче. Учитывая все кадровые перестановки, которые произошли в клубах в межсезонье, а также учитывая результаты матчей первых туров, мы полагаем, что фаворитами в этом противостоянии должны быть хозяева поля. И здесь мы полностью согласны с теми коэффициентами, которые предлагают букмекеры. Команда Виктория Пльзень (19) сейчас выглядит более сыгранной и более подготовленной, чем их соперники, тем более что команда Градец-Кралове (19) прибыла на матч не в оптимальном составе. Так что, относительно победителя этого матча, то мы за хозяев поля. Учитывая, что в прошлом сезоне оба клуба действовали в атакующем стиле, и им удалось сохранить основной костяк исполнителей, и, самое главное – менеджеров, то в нынешнем сезоне команды тоже, скорее всего, будут играть в атакующий футбол. А это означает, что в сегодняшнем противостоянии мы увидим много атак, следовательно, будет много забитых голов, так что, общий тотал голов в этом матче мы советуем играть на больше. Неплохим предложением букмекеров нам видится ставка на то, что обе команды забьют в матче. Команда Виктория Пльзень (19) и команда Градец-Кралове (19) всегда славились мощным нападением и полузащитой, а вот в обороне редко когда играют без ошибок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Виктория Пльзень (19) — Градец-Кралове (19):

Футбольный клуб Виктория Пльзень (19) считается фаворитом данного противостояния, из-за чего букмекеры выставили на победу невысокий коэффициент 1.69. Гораздо больший коэффициент 4.08 получил футбольный клуб Градец-Кралове (19), а между ними находится котировка на ничью 4.1.

Прогноз на матч Виктория Пльзень (19) – Градец-Кралове (19) (Чемпионат Чехии до 19 лет, матч национального перевентсва, воскресенье, 07 августа):Футбольный клуб Виктория Пльзень (19) получил от букмекеров на свою победу котировку 1.69, а по коэффициенту 4.08 можно сделать ставку на выигрыш ФК Градец-Кралове (19). По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Матч команды Виктория Пльзень (19) и команды Градец-Кралове (19) наши прогнозисты никак не могли оставить без внимания. И дело здесь не только в том, что он будет первым интересным футбольным противостоянием нынешнего сезона. У команд в прошлом сезоне сложились непростые взаимоотношения, так как в одном из матчей неправильное судейское решение привело к довольно драматичным последствиям. Сразу несколько футболистов в составах команд были удалены с поля за грубые нарушения и неспортивное поведение. В СМИ этот инцидент освещался, а затем было сказано, что футболисты помирились. Конечно, на публике оно может быть и так, но вряд ли инцидент можно считать полностью исчерпанным, так что, мы ждем горячего противостояния, тем более что матч будет обслуживать строгий рефери, который не скупится на предупреждения. Теперь о самой игре. Если сравнивать с прошлым сезоном, то существенных кадровых потерь клубы не понесли: да, некоторые футболисты ушли в другие клубы, но на их место пришли другие игроки. Поэтому тренерам не понадобилось менять тактическую схему игры команд, перестраивая ее под конкретного футболиста или группу футболистов. Напомним, что в прошлом сезоне команды действовали активно, то есть, пытались обострять ситуацию, а не ждали своего шанса, ориентируясь на контратаки. Чего-то подобного мы ждем в этом матче, тем более что все футболисты соскучились по игре, и будут стараться максимально проявить себя на поле.

Виктория Пльзень (19) – Градец-Кралове (19) 07.08.21

Футбольный поединок Виктория Пльзень (19) — Градец-Кралове (19) был перенесен на 07 августа, так как он должен был состояться еще два месяца назад, но тогда арбитр отменил игру из-за сильного дождя. Теперь же футболисты выйдут на поле в 12:00 по московскому времени, и станет ясно, какая команда все же сильнее. Вначале сезона Виктория Пльзень (19) и Градец-Кралове (19) играли между собой, и тогда на табло была зафиксирована ничья со счетом 2-2, хотя хозяева поля вели в два мяча после завершения первого тайма.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Команда Виктория Пльзень (19) и команда Градец-Кралове (19) – соперники, которые отлично знакомы с игрой друг друга, так как в каждом сезоне эти футбольные клубы встречаются неоднократно в очных противостояниях. И речь здесь идет не только о матчах чемпионата. Будучи клубами, которые в футбольной среде называют грандами мирового футбола, команда Виктория Пльзень (19) и команда Градец-Кралове (19) принимают участие не только в матчах чемпионата страны, но и в кубковых баталиях, а также в известных и престижных клубных турнирах. Нередко пути этих команд пересекаются на самых важных стадиях турниров, поэтому менеджеры и футболисты – соперники, которые относятся друг к другу с уважением. Вообще, анализируя очередной матч команды Виктория Пльзень (19) и команды Градец-Кралове (19), наши эксперты стараются не трогать историю. В СМИ уже провели все возможные параллели в отношении этого противостояния, сравнили статистику лидеров команд в нынешнем сезоне и в целом, а также привели цифры, наглядно демонстрирующие силу одной и другой команды в историческом противостоянии. В своем анализе мы стараемся использовать цифры статистики текущего сезона, а также цифры статистики недавних противостояний между этими клубами. Все это позволяет нам получать интересную информацию, анализируя которую, мы составляем прогнозы на матч. Команда Виктория Пльзень (19) и команда Градец-Кралове (19) – одни из претендентов на то, чтобы занять высокие места в чемпионате по итогам нынешнего сезона. Однако для этого футболистам обеих команд придется серьезно постараться, так как впереди у них много непростых соперников и сложных матчей. Ключом к успеху можно считать данное противостояние, так как победитель получит определенное преимущество в турнирной таблице. Именно поэтому оба клуба будут играть только на победу, что предполагает отличный матч, который мы рекомендуем не пропустить.



Прогноз Виктория Пльзень (19) – Градец-Кралове (19) (07 августа), ставки и коэффициенты

В линии букмекерских контор, по мнению экспертов нашего ресурса, верно отражены шансы команды Виктория Пльзень (19) и команды Градец-Кралове (19) на успех в очном противостоянии. Напомним, что эти команды встретятся в рамках очередного тура чемпионата, где будут определять сильнейшего. К этому матчу хозяева поля подходят в отличном настроении, у клуба нет серьезных кадровых потерь перед матчем, а статистика последних игр говорит о том, что команда Виктория Пльзень (19) находится в прекрасной форме. Гости тоже показали хорошие результаты в последних матчах. Клуб добился важных побед, что позволило ему улучшить свои позиции в турнирной таблице. Однако для команды Градец-Кралове (19) выездные матчи в нынешнем сезоне складываются не так хорошо, как игры на родном стадионе. В выездных матчах, по словам самих футболистов команды Градец-Кралове (19), они чувствуют себя не так уверенно, как в домашних стенах. Поэтому, сегодня наши эксперты рекомендуют ставить на победу команды Виктория Пльзень (19), так как хозяева поля сейчас находятся в отличной форме, а родные трибуны должны помочь клубу продемонстрировать отличный футбол и добиться победы. Общий тотал матча мы рекомендуем играть на больше, так как оба клуба действуют в атакующем стиле, поэтому в этом матче мы ждем много голов. Общий тотал нарушений и желтых карточек тоже следует играть на больше, так как эта встреча является принципиальной для обеих команд, следовательно, футболисты будут часто нарушать правила. А вот угловые мы рассматриваем на меньше, так как команда Виктория Пльзень (19) и команда Градец-Кралове (19) не так часто задействуют фланги при атаках.

Виктория Пльзень (19)

В прошлом сезоне футбольный клуб Виктория Пльзень (19) неожиданно финишировал в зоне Лиги Чемпионов, но оказалось, что успехи команды были кратковременными. Это связано с тем, что руководство не захотело усиливать состав в преддверии более сложного сезона, а наоборот, отпустило некоторых ключевых игроков. В итоге, хозяева сейчас идут только восьмыми в турнирной таблице, и снова пробиться в Лигу Чемпионов вряд ли получится, так как от нее отставание составляет уже двенадцать очков. Для футбольного клуба Виктория Пльзень (19) сейчас приоритетная задача хотя бы пробиться в Лигу Европы, от которой хозяева отстают только на два очка. Хотя дома команда играет лучше, чем в гостях, все равно нет уверенной игры в родных стенах, так что получилось выиграть менее половины домашних матчей. Если в прошлом месяце футбольный клуб Виктория Пльзень (19) выиграл все четыре тура, то в этом месяце начался спад, ведь была только одна победа при двух поражениях. Дисквалификацию отбывает правый защитник, а травмированы в составе гостей левый и двое центральных полузащитников.

Градец-Кралове (19)

Уже третий сезон подряд футбольный клуб Градец-Кралове (19) находится на грани вылета из высшего дивизиона, а руководство не принимает никаких мер, чтобы этого избежать. В этом году команда уже долгое время находится на шестнадцатой строчке, всего на два очка опережая аутсайдеров из зоны вылета. У гостей очевидные проблемы с игрой в нападении, ведь команда в среднем не забивает два гола за матч. Оборона у футбольного клуба Градец-Кралове (19) также далека от идеала, и особенно это касается выездных поединков, где количество пропущенных мячей в два раза больше, чем дома. В гостях команда потерпела уже десять поражений, сумев одержать только две победы. Так что, лишь неплохая домашняя игра пока не позволяет футбольному клубу Градец-Кралове (19) скатиться в зону вылета. Гости обладают слабым составом, где хватает проблемных позиций. Например, в команде нет номинального правого полузащитника, так что на этой позиции приходится играть либо защитнику, либо вингеру. А в этом матче не сможет сыграть за гостей атакующий полузащитник, получивший красную карточку в прошлой игре.

Интересные факты перед матчем Виктория Пльзень (19) – Градец-Кралове (19)

Наши эксперты полагают, что букмекеры выставили несколько завышенные коэффициенты на победу команды Градец-Кралове (19) в матче с футболистами команды Виктория Пльзень (19). Хозяева поля уже решили все свои задачи в чемпионате. Несмотря на то, что у клуба есть неплохие шансы, чтобы занять высокое место в турнирной таблице, которое позволит ему выступать в престижном клубном турнире в будущем сезоне, президент клуба заявил, что у команды нет средств, чтобы разрываться на два турнира, да и с составом у хозяев поля намечаются определенные проблемы, так как уже летом клуб планирует продать ряд футболистов. В связи с этим, в следующих матчах, скорее всего, менеджер будет наигрывать молодежь, чтобы определиться с составом на будущий сезон. А вот у гостей полный порядок и с финансированием, и со скамейкой. В составе команды выступают высококлассные футболисты, и не менее высококлассные игроки могут усилить игру в любой момент со скамейки запасных. Из-за того, что клуб неудачно начал чемпионат, он пока не занял достойного места, гарантирующего участие в престижном клубном турнире. Глядя на календарь матчей команды Градец-Кралове (19), можно утверждать, что со своими соперниками команда должна разбираться без особых проблем. Исходя из этого, мы рекомендуем делать ставки на то, что команда Градец-Кралове (19) победит в этом противостоянии. Также в этом матче мы ждем большого количества забитых мячей, так как оба клуба играют в атакующий футбол, поэтому вряд ли будут отсиживаться в обороне, а с первых минут начнут атаковать ворота друг друга. Общий тотал желтых карточек выставлен правильно, поэтому мы рекомендуем не делать ставок в этом направлении.

Триумфатором игры будет Виктория Пльзень (19) — 1.69, в матче не будет победителей — 4.1, триумфатором игры будет Градец-Кралове (19) — 4.08.



Виктория Пльзень (19) — Градец-Кралове (19). Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Чехии до 19 лет 07 августа

Интересно, что букмекеры тоже учитывают фактор концовки чемпионата, выставляя коэффициенты на матчи команд. Так, на матчи клубов, которые уже не решают в чемпионате никаких задач, коэффициенты на победу будут примерно одинаковыми, зато клубы, которые продолжают вести борьбу, низко котируются букмекерами. Это и предлагают использовать эксперты нашего ресурса. К примеру, мы обратили внимание на матч, в котором встретятся команда Виктория Пльзень (19) и команда Градец-Кралове (19). Оба клуба уже решили свои задачи в турнирной таблице, однако, хозяева поля, по информации менеджера, будут выступать сильнейшим составом с минимальным количество кадровых перестановок, тогда как их соперники приедут на матч в ослабленном составе – менеджер решил поберечь силы своих лидеров. Мы полагаем, что команда Виктория Пльзень (19) в этом матче без проблем должна разбираться со своими соперниками, и предлагаем делать ставки на победу хозяев поля. Учитывая, что хозяева поля в родных стенах играют в агрессивной манере, много атакуют, то общий тотал голов в матче мы рассматриваем на больше, тем более, что гости будут выступать резервом, что существенно увеличивает шансы нашего прогноза. Угловые команда Виктория Пльзень (19) тоже подает в большом количестве, поэтому индивидуальный тотал угловых и фора по угловым хозяев поля – отличные ставки в этом матче. Относительно нарушений и желтых карточек, то команды вряд ли будут много фолить, ведь никто не захочет получать травмы в концовке сезона, да и результат матча для команды Виктория Пльзень (19) и команды Градец-Кралове (19) не будет являться принципиальным. Поэтому эти параметры мы рекомендуем играть на меньше.

«Виктория Пльзень (19)»

Несмотря на то, что футбольный клуб Виктория Пльзень (19) сохраняет за собой высокое седьмое место в чемпионате, это связано в первую очередь с великолепным стартом сезона, а во вторую с тем, что многие оппоненты демонстрируют слабые результаты и не могут догнать хозяев. Сама же команда сейчас пребывает не в лучшей форме, так как выиграть не получается уже девять туров. В них футбольный клуб Виктория Пльзень (19) пять раз сыграл вничью и потерпел четыре поражения. Причем, три поражения были на своем поле. Теперь отставание от шестого места увеличилось до непреодолимых девяти очков, а команды снизу начали наступать на пятки. Потерю формы можно объяснить тем, что после хорошего старта сезона к главному тренеру начали проявлять интерес более богатые команды, так что неигровые моменты стали отвлекать от подготовки, что привело к потере результатов. Так что, сенсационной квалификации в еврокубки не будет, а команде придется довольствоваться финишем в середине турнирной таблицы. Среди игроков основы у хозяев нет травмированных.



«Градец-Кралове (19)»

Этим летом футбольный клуб Градец-Кралове (19) провел громкую трансферную кампанию, так что болельщики ожидали высоких результатов. Но, сезон начался совершенно не так, как хотелось, ведь большинство матчей было проиграно, а главный тренер все равно пытался ввести в игру новичков, хотя они явно не улучшали игру команды. Такое упрямство стоило наставнику работы, так что быстро руководство гостей пригласило другого специалиста, обладающего не меньшим опытом в данной лиге. Он сразу же внес коррективы в состав, так что сейчас футбольный клуб Градец-Кралове (19) уже является крепким середняком и не позволяет легко отбирать у себя очки. Из зоны вылета гости поднялись на десятую строчку, так что от вылета уже себя обезопасили, но побороться за квалификацию в Лигу Европы не получится, ведь из-за слабого начала сезона отставание от лидеров очень большое. Кроме того, сейчас у команды снова начался спад, так как в последних шести турах получилось набрать только четыре очка. А ведь серьезных проблем с составом у гостей нет.

Статистика и личные встречи

Мы давно ждали матча, в котором сыграют известные футбольные клубы – команда Виктория Пльзень (19) и команда Градец-Кралове (19). Сейчас это одни из лучших представителей своего чемпионата, команды ведут борьбу за самые высокие места в турнирной таблице. В составах обеих команд выступают звезды мирового футбола, которые показывают четкие команды взаимодействия, благодаря чему добиваются потрясающих результатов во всех турнирах, где принимают участие. Сегодня для этих команд особенный матч, так как оба клуба являются старыми непримиримыми соперниками, которые постоянно пытаются доказать друг другу, кто из них лучше. И сегодняшнее противостояние – отличный шанс показать, кто действительно лучше и заслужил в нынешнем сезоне чемпионский трофей, а кому придется ждать до следующего сезона, чтобы взять реванш. Матч широко анонсировался в СМИ, все билеты на стадион проданы уже давно. Многие эксперты высказали свое мнение относительно исхода этого матча, наши эксперты тоже не остались в стороне, мы приготовили интересные прогнозы не только на исход матча, но и на статистику. Сейчас букмекеры активно предлагают большой выбор ставок на этот матч, в том числе, будут предлагать ставки на статистику по ходу матча. Мы думаем, что бетторы смогут воспользоваться нашими рекомендациями относительно противостояния команды Виктория Пльзень (19) и команды Градец-Кралове (19), которые основаны на тщательном анализе статистических данных выступлений команд. Всем удачных ставок и отличного футбола, надеемся, команды сегодня продемонстрируют отличную игру и не разочаруют болельщиков.

«Виктория Пльзень (19)» — «Градец-Кралове (19)»: кто фаворит грядущей встречи?

Виктория Пльзень (19) — Градец-Кралове (19). Прогноз на футбол (07.08.21)

Эксперты нашего ресурса долго анализировали различные данные касаемо матча команды Виктория Пльзень (19) и команды Градец-Кралове (19). Напомним, что оба клуба ведут борьбу за выживание, поэтому для ставок, особенно ставок на статистику, матч представляет прямой интерес. В первую очередь, стоит сразу сказать, что ставки на пенальти и удаление в матче являются обязательными. В матчах представителей нижней части турнирной таблицы, где решается судьба: остаться клубу в элитном дивизионе или нет, страсти кипят через край, и частенько в подобных матчах приходит не одно удаление или пенальти. Относительно фаворита в этом матче, то здесь стоит делать ставки на победу команды Виктория Пльзень (19), так как традиционно, выбирая из двух худших футбольных клубов, следует отдавать предпочтение тому, кто выступает в родных стенах. Хотя, в этом матче мы бы не рекомендовали делать большие ставки на исход, все-таки встречаются два не самых лучших представителя турнирной таблицы, всякое может случиться. Общий тотал нарушений и желтых карточек в таком матче мы тоже рекомендуем играть на больше, так как остановок и провокаций в игре будет предостаточно. А вот общий тотал угловых мы бы советовали играть на меньше, так как уровень мастерства команд оставляет желать лучшего, поэтому вряд ли стоит ждать от них большого количества угловых. Наши эксперты полагают, что это же относится и к общему тоталу забитых голов. Команда Виктория Пльзень (19) и команда Градец-Кралове (19) редко забивают много, поэтому общий тотал матча мы рассматриваем на меньше.

Виктория Пльзень (19) — Градец-Кралове (19): соперники не будут долго запрягать

Давно мы не описывали такой интересный футбольный матч, как матч, который состоится в рамках чемпионата, и соперниками в котором будут команда Виктория Пльзень (19) и команда Градец-Кралове (19). Оба клуба уже продемонстрировали отличный уровень подготовки, сумев прекрасно зарекомендовать себя по ходу нынешнего сезона. Несмотря на то, что до конца чемпионата остается не так много времени, эксперты нашего портала делают предположение, что самые ответственные матчи у команд начинаются как раз очным поединком, так как одна из команд после этого матча получит психологическое преимущество, которое, возможно, поможет ей завершить чемпионат на мажорной ноте, добившись поставленных целей. Другому же клубу придется очень непросто, так как необходимо будет не только побеждать в оставшихся матчах, но и надеяться на то, что соперники тоже допустят осечку. Сегодня мы приготовили интересные прогнозы на статистику матча между футболистами команды Виктория Пльзень (19) и команды Градец-Кралове (19). Мы уверены, что матч понравится всем настоящим любителям футбола, а наши прогнозы позволят сорвать отличный выигрыш в букмекерских конторах.

Футбольные аналитики отлично знают, что Виктория Пльзень (19) и Градец-Кралове (19) в этом сезоне хорошо играют в нападении, так что ставка в этой игре направлена на тотал мячей более 3.5.

Виктория Пльзень (19) – Градец-Кралове (19): статистика и история личных встреч

Букмекеры не всегда правильно прогнозируют футбольные матчи. Точнее, линия на основные события футбольного матча в букмекерских конторах практически всегда правильная, однако букмекеры предлагают на футбол ряд дополнительных ставок, среди которых ставки на статистику. Видимо, в силу того, что основная масса бетторов предпочитает делать ставки на исход, букмекеры больше внимания уделяют составлению этой линии, мало обращая внимания на линию дополнительных ставок и статистики. По мнению наших экспертов, именно в этой части линии и скрыто все самое ценное. Как показывает практика, прогнозировать основные исходы футбольных матчей довольно непросто, даже если между собой встречаются лидер чемпионата и аутсайдер. Букмекеры грамотно закладывают в линию все статистические и другие факторы, сопутствующие этому матчу, поэтому ничего более-менее приличного с преимуществом в сторону бетторов, в такой линии уже не найти. Однако тщательный анализ помогает находить интересные ставки на статистику. Что позволяет нашим экспертам прогнозировать футбольные матчи, даже с участием грандов современного футбола. К примеру, тщательно изучив статистические данные матча, в котором сыграет команда Виктория Пльзень (19) и команда Градец-Кралове (19), мы смогли найти несколько интересных ставок, которые позволят наслаждаться просмотром футбола, и дадут возможность неплохо заработать. Мы думаем, что матч должен получиться интересным, поэтому рекомендуем не пропустить это противостояние.