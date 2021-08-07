Лос-Анджелес Лейкерс (xDefab1ex) — Нью-Йорк Никс (Sm1t1Q): хозяева разберутся с новичком

Прогноз Лос-Анджелес Лейкерс (xDefab1ex) — Нью-Йорк Никс (Sm1t1Q) (08-го августа 2021 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Лос-Анджелес Лейкерс (xDefab1ex) — Нью-Йорк Никс (Sm1t1Q) 08 августа

08 августа в 00:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA 2K21, в котором на своей площадке местный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (xDefab1ex) примет соперника по национальному первенству Нью-Йорк Никс (Sm1t1Q).



08 августа снова возобновляются матчи престижного баскетбольного турнира, и первым поединком будет Лос-Анджелес Лейкерс (xDefab1ex) – Нью-Йорк Никс (Sm1t1Q), который начнется в 00:30 по МСК. Встречаются принципиальные соперники, которые представляют один регион, так что каждый год они играют между собой по несколько матчей. В прошлом году баскетболисты клуба Лос-Анджелес Лейкерс (xDefab1ex) были в гораздо лучшей форме, так что сумели выиграть все личные встречи.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Лос-Анджелес Лейкерс (xDefab1ex) — Нью-Йорк Никс (Sm1t1Q):

В 00:30 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Лос-Анджелес Лейкерс (xDefab1ex) и Нью-Йорк Никс (Sm1t1Q). Организаторы турнира собираются провести данную игру 08 августа. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Нью-Йорк Никс (Sm1t1Q). Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Лос-Анджелес Лейкерс (xDefab1ex), выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Лос-Анджелес Лейкерс (xDefab1ex)

Летом баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (xDefab1ex) устроил распродажу игроков, так что ряды команды покинуло несколько ключевых баскетболистов, которых пока не могут заменить новички. Сейчас хозяева находятся на предпоследнем месте и выше уже вряд ли поднимутся, а вот опустить на последнюю строчку вполне реально. Руководство пока не уволило тренерский штаб, но это связано в первую очередь с тем, что еще не найден новый наставник, который сумел бы начать подготовку команды к уже следующему сезону, так как этот уже и так провален. В последних десяти матчах баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (xDefab1ex) одержал только одну победу, причем даже в родных стенах команда не может продемонстрировать сильную игру, а ужасно выступает как в обороне, так и в нападении. Сразу два разыгрывающих защитника травмированы, так что у хозяев будут проблемы с этой позицией.



Нью-Йорк Никс (Sm1t1Q)

Прогресс баскетбольного клуба Нью-Йорк Никс (Sm1t1Q) по сравнению с прошлым сезоном очевиден, ведь команда на данный момент пребывает в зоне плей-офф, когда в прошлом году получилось финишировать только на десятом месте. Гости выдают сбалансированную игру, причем пока у команды не было явных провалов, а сыгранный отрезок регулярного чемпионата прошел очень стабильно. Баскетбольный клуб Нью-Йорк Никс (Sm1t1Q) обладает одной из самых надежных на турнире защитных линий, а игроки обороны еще и часто радуют болельщиков точными трехочковыми бросками. На выезде команда играет не хуже, чем на родной площадке, часто закрывая ключевого игрока команды противника и навязывая свой стиль игры. В последних восьми матчах баскетбольный клуб Нью-Йорк Никс (Sm1t1Q) потерпел всего одно поражение, причем, оно было против лидера чемпионата, а отрыв составил только шесть очков. Лазарет гостей сейчас пуст, так что команда сыграет оптимальным составом.

Прогноз на матч

Баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (xDefab1ex) свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 08 августа. На этот раз соперником хозяев будет Нью-Йорк Никс (Sm1t1Q), так что в 00:30 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (xDefab1ex). Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Лос-Анджелес Лейкерс (xDefab1ex) — Нью-Йорк Никс (Sm1t1Q) (08 августа), ставки и коэффициенты

Лос-Анджелес Лейкерс (xDefab1ex)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (xDefab1ex) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Лос-Анджелес Лейкерс (xDefab1ex) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (xDefab1ex) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Лос-Анджелес Лейкерс (xDefab1ex) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Нью-Йорк Никс (Sm1t1Q)

В прошлом матче баскетбольный клуб Нью-Йорк Никс (Sm1t1Q) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Нью-Йорк Никс (Sm1t1Q) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Нью-Йорк Никс (Sm1t1Q) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Лос-Анджелес Лейкерс (xDefab1ex) — Нью-Йорк Никс (Sm1t1Q) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (xDefab1ex) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 08 августа сыграет матч против БК Нью-Йорк Никс (Sm1t1Q). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 00:30 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Лос-Анджелес Лейкерс (xDefab1ex) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Лос-Анджелес Лейкерс (xDefab1ex) — Нью-Йорк Никс (Sm1t1Q): хозяева разберутся с новичком

В этом сезоне у баскетбольного клуба Лос-Анджелес Лейкерс (xDefab1ex) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Лос-Анджелес Лейкерс (xDefab1ex) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Лос-Анджелес Лейкерс (xDefab1ex) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (xDefab1ex) сыграет в конкретном матче.

Недавно у баскетбольного клуба Нью-Йорк Никс (Sm1t1Q) был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Нью-Йорк Никс (Sm1t1Q) выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Нью-Йорк Никс (Sm1t1Q) немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Лос-Анджелес Лейкерс (xDefab1ex) — Нью-Йорк Никс (Sm1t1Q). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (xDefab1ex) лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Лос-Анджелес Лейкерс (xDefab1ex) гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Лос-Анджелес Лейкерс (xDefab1ex) все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

В последнее время баскетбольный клуб Нью-Йорк Никс (Sm1t1Q) испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Нью-Йорк Никс (Sm1t1Q) хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

http://evolvegame.ru/cat4-455964-prognoz-na-match-ilya-marchenko-dzheyms-dakvort-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-07-08-21/