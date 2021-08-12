Рока Баталья/Эстеве Лобато — Вельдхеер/Копп. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (12.08.21)

Прогноз Рока Баталья/Эстеве Лобато — Вельдхеер/Копп (12.08.2021), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Рока Баталья/Эстеве Лобато — Вельдхеер/Копп 12-го августа 2021 года

12-го августа 2021 года в 16:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Рока Баталья/Эстеве Лобато , а противостоять в этом поединке будет Вельдхеер/Копп.



12-го августа 2021 года пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Рока Баталья/Эстеве Лобато и Вельдхеер/Копп. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 16:30 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Рока Баталья/Эстеве Лобато может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



Рока Баталья/Эстеве Лобато — Вельдхеер/Копп. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Рока Баталья/Эстеве Лобато — Вельдхеер/Копп запланирован организаторами турнира на 12-го августа 2021 года, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 16:30 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Рока Баталья/Эстеве Лобато и Вельдхеер/Копп встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Рока Баталья/Эстеве Лобато имеет три победы при одном поражении.

Рока Баталья/Эстеве Лобато

На данный момент Рока Баталья/Эстеве Лобато является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Рока Баталья/Эстеве Лобато однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Рока Баталья/Эстеве Лобато демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Рока Баталья/Эстеве Лобато хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Рока Баталья/Эстеве Лобато часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Вельдхеер/Копп

На этом турнире Вельдхеер/Копп выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Вельдхеер/Копп снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Вельдхеер/Копп чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Вельдхеер/Копп уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Вельдхеер/Копп зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

ITF, Рока Баталья/Эстеве Лобато — Вельдхеер/Копп

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Рока Баталья/Эстеве Лобато и Вельдхеер/Копп являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Рока Баталья/Эстеве Лобато — Вельдхеер/Копп. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (12.08.21)

Рока Баталья/Эстеве Лобато

После того, как в 2016 году было выиграно сразу четыре титула, из которых три как раз на харде, все ожидали, что прошлый сезон Рока Баталья/Эстеве Лобато проведет как минимум не хуже, но он получился довольно слабым, так как не было ни одной победы на серьезном турнире. И матчей было сыграно намного меньше, да и результаты в них были хуже, так что пришлось опуститься с пятого места в рейтинге на 26-ю строчку в мировом теннисе. В межсезонье были упорные тренировки, так что есть надежда, что Рока Баталья/Эстеве Лобато в этом сезоне продемонстрирует более привычный уровень тенниса и ввяжется в борьбу за престижные трофеи. Тем более, что Рока Баталья/Эстеве Лобато больше всего любит играть как раз в залах на твердом покрытии, так как этот турнир может стать трамплином для новых успехов. Несмотря на молодой возраст, Рока Баталья/Эстеве Лобато уже обладает хорошим опытом в профессиональном теннисе, а также может продемонстрировать немалый арсенал технических навыков.

Вельдхеер/Копп

В этом сезоне Вельдхеер/Копп действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Вельдхеер/Копп обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Вельдхеер/Копп не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Вельдхеер/Копп не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Вельдхеер/Копп имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Рока Баталья/Эстеве Лобато — Вельдхеер/Копп Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Рока Баталья/Эстеве Лобато и Вельдхеер/Копп аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Рока Баталья/Эстеве Лобато и Вельдхеер/Копп обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Рока Баталья/Эстеве Лобато и Вельдхеер/Копп постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Рока Баталья/Эстеве Лобато — Вельдхеер/Копп: ставим на двойные ошибки

Судя по количеству финалов и титулов, которые Рока Баталья/Эстеве Лобато имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Рока Баталья/Эстеве Лобато и Вельдхеер/Копп отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Вельдхеер/Копп в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Рока Баталья/Эстеве Лобато превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Вельдхеер/Копп сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Рока Баталья/Эстеве Лобато гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Рока Баталья/Эстеве Лобато — Вельдхеер/Копп. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Рока Баталья/Эстеве Лобато и Вельдхеер/Копп букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Рока Баталья/Эстеве Лобато и Вельдхеер/Копп проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat3-457958-prognoz-na-match-chikago-kabz-miluoki-bryuers-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-12-08-21/