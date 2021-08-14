Хавьер Габарро — Алехандро Мендоса: снова ждем результативной игры

Прогноз Хавьер Габарро — Алехандро Мендоса (15-го августа), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Хавьер Габарро — Алехандро Мендоса 15-го августа

15-го августа в 09:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UTR Pro Tennis Series, в котором на корт выйдут Хавьер Габарро , а противостоять в этом поединке будет Алехандро Мендоса.



Хавьер Габарро сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 15-го августа придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Алехандро Мендоса. По Москве данный поединок начнется в 09:30. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Алехандро Мендоса, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Хавьер Габарро — Алехандро Мендоса:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 15-го августа откроет его противостояние Хавьер Габарро — Алехандро Мендоса. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 09:30 по МСК, то есть до начала игры. Хавьер Габарро и Алехандро Мендоса отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Алехандро Мендоса может гордиться семью победами, а вот Хавьер Габарро имеет только пять выигранных встреч.

Хавьер Габарро

Пока Хавьер Габарро не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Хавьер Габарро находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Хавьер Габарро будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Хавьер Габарро довольно неплохо играет на данном покрытии.



Алехандро Мендоса

Нынешняя форма, которую демонстрирует Алехандро Мендоса еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Алехандро Мендоса постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Алехандро Мендоса пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Алехандро Мендоса не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Алехандро Мендоса не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Прогноз на матч

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Хавьер Габарро — Алехандро Мендоса (15-го августа), ставки и коэффициенты

Хавьер Габарро

После того, как в 2016 году было выиграно сразу четыре титула, из которых три как раз на харде, все ожидали, что прошлый сезон Хавьер Габарро проведет как минимум не хуже, но он получился довольно слабым, так как не было ни одной победы на серьезном турнире. И матчей было сыграно намного меньше, да и результаты в них были хуже, так что пришлось опуститься с пятого места в рейтинге на 26-ю строчку в мировом теннисе. В межсезонье были упорные тренировки, так что есть надежда, что Хавьер Габарро в этом сезоне продемонстрирует более привычный уровень тенниса и ввяжется в борьбу за престижные трофеи. Тем более, что Хавьер Габарро больше всего любит играть как раз в залах на твердом покрытии, так как этот турнир может стать трамплином для новых успехов. Несмотря на молодой возраст, Хавьер Габарро уже обладает хорошим опытом в профессиональном теннисе, а также может продемонстрировать немалый арсенал технических навыков.

Алехандро Мендоса

На этом турнире Алехандро Мендоса играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Алехандро Мендоса какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Алехандро Мендоса уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Алехандро Мендоса много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Алехандро Мендоса сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Алехандро Мендоса не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Хавьер Габарро — Алехандро Мендоса Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Хавьер Габарро и Алехандро Мендоса, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Хавьер Габарро и Алехандро Мендоса играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Хавьер Габарро, и Алехандро Мендоса неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Хавьер Габарро — Алехандро Мендоса: снова ждем результативной игры

Хавьер Габарро и Алехандро Мендоса которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Хавьер Габарро имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Алехандро Мендоса хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Хавьер Габарро. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Алехандро Мендоса умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Хавьер Габарро довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Алехандро Мендоса вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Хавьер Габарро.

СЕГОДНЯ МАТЧ Хавьер Габарро — Алехандро Мендоса. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Хавьер Габарро и Алехандро Мендоса букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Хавьер Габарро и Алехандро Мендоса проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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